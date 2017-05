In Brandenburg wird zu Wochenbeginn an zahlreichen Orten an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 erinnert. Der Landtag hat zu einer Gedenkveranstaltung am 9. Mai eingeladen, die 75 Jahre nach dem "Himmler-Erlass" zur Deportation der Sinti und Roma der Minderheit gewidmet ist. In Brandenburg ist der 8. Mai auf Beschluss des Landtags seit 2015 ein offizieller Gedenktag.

Woidke will am Montag an einer Gedenkveranstaltung auf dem britischen Soldatenfriedhof an der Heerstraße in Berlin und am Dienstag an einer Gedenkveranstaltung der russischen Botschaft am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park in Berlin teilnehmen. Danach wird er zu einer Rede bei der Gedenkveranstaltung des Landtags in Potsdam erwartet.

Sozialministerin Diana Golze (Linke) wird am Montag in Rathenow, Finanzminister Christian Görke (Linke) in Eisenhüttenstadt zu Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der Befreiung erwartet. Weitere Gedenkveranstaltungen sind unter anderem in Potsdam, Eberswalde und Oranienburg geplant.

Sendung: Abendschau, 08.05.2017, 19.30 Uhr