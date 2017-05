Mitarbeiter des Berliner Landeskriminalamts (LKA) sollen versucht haben, ein Versäumnis im Fall Amri zu vertuschen. Dabei geht es um ein Abhörprotokoll aus dem November 2016, in dem Amri des gewerbsmäßigen Drogenhandels verdächtigt wird. Dieses Dokument soll im Nachhinein manipuliert worden sein. Bei der Schwere dieses Delikts - gewerbsmäßiger Drogenhandel - hätte ein Haftbefehl gegen Amri erwirkt werden und der Tunesier somit sieben Wochen vor dem Anschlag hinter Gitter gebracht werden können.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Mittwoch: "Es gibt daneben ein weiteres Dokument des LKA, das am 17. Januar 2017 erstellt wurde - und offensichtlich auf den 1. November zurückdatiert wurde. In diesem Dokument wird aber nicht mehr von gewerbsmäßigem, bandenmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln gesprochen, sondern nur noch von Kleinsthandel mit Betäubungsmitteln." Ob es einer oder mehrere LKA-Mitarbeiter waren, ist noch unklar.