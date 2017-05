Waffengebrauch, Beleidigungen, sexuelle Übergriffe: Rund 2.000 Gewaltvorfälle haben Berliner Schulen im ersten Halbjahr gemeldet - in einigen Kategorien bereits mehr als im ganzen Vorjahr. Schulsenatorin Scheeres (SPD) nimmt auch die Erwachsenen in die Pflicht.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) findet, jeder Vorfall sei einer zu viel. "Was sich in den letzten Jahren verändert hat, ist, dass Gewaltvorfälle gemeldet werden", sagt sie. "Früher wurde gar nicht gemeldet, weil die Schulen Angst hatten, dass sie dann stigmatisiert werden als gewalttätige Schule." Inzwischen hätte sich die Kultur jedoch dahingehend verändert, dass der Wunsch, Hilfe anzunehmen, die Angst vor dem Stigma überwiegt. "Wir wollen letztendlich die Gewaltzahlen auch senken", sagt Scheeres.

Schulsenatorin Scheeres sieht auch die Erwachsenen in der Verantwortung. Denn auch Eltern würden in Schulen gewalttätig werden, so Scheeres. "Wir erfassen auch, wenn Eltern gegenüber Lehrkräften gewalttätig sind, oder gewalttätiges Verhalten in der Schule an den Tag legen", so Scheeres. Das sei aber nicht akzeptabel. "Erwachsene sollten den Kindern und Jugendlichen immer Vorbilder sein. Da ist es auch egal, ob die Gewalt von Lehrkräften oder Erziehungsberechtigten ausgeht."

Um Gewalt an Schulen vorzubeugen, hat die Koalition zusätzliches Geld bereitgestellt.