Gewalt in der Rigaer Straße - Evers fordert von Geisel "Linksfaschisten auszuräuchern"

28.05.17 | 19:51 Uhr

Der Ton wird schärfer nach dem gewalttätigen Wochenende in der Rigaer Straße. CDU-Generalsekretär Stefan Evers fordert Innensenator Andreas Geisel (SPD) auf, gegen die Angreifer vorzugehen. Er bezeichnet sie als "widerwärtiges Gesindel".

Die erneuten Gewaltvorfälle rund um die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain in zwei aufeinanderfolgenden Nächten sorgen vor allem bei der Berliner CDU für Empörung. Deren Generalsekretär Stefan Evers veröffentlichte am Sonntag auf seiner Facebookseite einen umstrittenen Eintrag, in dem er die mutmaßlichen Täter als "widerwärtiges Gesindel" bezeichnete. "Ich hoffe, der Innensenator erwacht endlich aus seinem politischen Koma und räuchert dieses Nest von Linksfaschisten mit allen Mitteln des Rechtsstaats aus", schreibt er weiter.

Laut Verarbeitungsverlauf des Facebook-Eintrags hat Evers die Formulierung "mit allen Mitteln des Rechtsstaats" nachträglich hinzugefügt, wie auch die "Berliner Morgenpost" berichtete. Weiter heißt es in dem Statement, dass ein konsequenter Aktionsplan gegen linke Gewalt in Berlin notwendig sei. Die Linkspartei, die seit den vergangenen Wahlen in Berlin wieder in Regierungsverantwortung ist, bezeichnete Evers als den "verlängerten Arm der Hausbesetzer". Neben viel zustimmenden Reaktionen erhielt Evers darauf auch Kritik für seine Wortwahl. Ein User warf Evers etwa vor, zu Brandstiftung und "indirekt zum Totschlag oder Mord" aufzurufen. "Ich dachte erst der Post sei von der Steinbach. Gruselig und traurig so etwas hier zu lesen", kommentierte ein anderer.

"Chaoten" und "Demokratiehasser"

Evers' Parteikollege Burkard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner

Abgeordnetenhaus, verurteilte bereits am Samstag die neuen Attacken. "Es ist schlicht verbrecherisch, die Beamten in einen Hinterhalt zu locken und sie massiv mit Steinen zu bewerfen. Gezielte Steinwürfe auf Kopfhöhe belegen einmal mehr, dass die Beamten für

diese Chaoten nur Freiwild sind", sagte Dregger. Auch der Berliner SPD-Innenexperte Tom Schreiber meldete sich zu Wort. Er sei dafür, dass der Repressionsdruck in der Rigaer Straße steige und "den Demokratiehassern der Weg nach Moabit gezeigt" werde, wie Schreiber per Twitter kommentierte. Der Fraktionschef der Berliner FDP, Sebastian Czaja, sagte der "Berliner Morgenpost", im Koalitionsvertrag müsse eine Passage zum Linksextremismus eingefügt werden, "in der sich die Koalitionsparteien darauf einigen, eine Strategie gegen den linken Alltagsextremismus in unserer Stadt zu entwickeln". Es gehe zunächst auch darum, das Phänomen nicht weiter zu leugnen, sagte Czaja.



Regelrechte Straßenschlacht in der Nacht zu Sonntag

Nachdem in der Nacht zu Samstag Polizisten von maskierten Personen in der Rigaer Straße aus dem Hinterhalt mit Pflastersteinen beworfen wurden, kam es in der Nacht zu Sonntag in der Liebigstraße erneut zu Attacken, bei denen laut Polizei mindestens ein Beamter leicht verletzt wurde. Etwa 20 teils vermummte Personen sollen sich eine regelrechte Straßenschlacht mit Polizisten geliefert haben. "Unbekannte hatten drei Reihen Pflastersteine entfernt. Als meine Kollegen diesen Graben sichern wollten, wurden sie angegriffen. Ein Kollege ist dabei geschlagen und getreten worden", sagte Polizeisprecherin Valeska Jakubowski Radio Berlin 88,8. Als die Polizei die Situation versuchte unter Kontrolle zu bringen, seien sie und auch ihre Einsatzfahrzeuge mit Steinen und Bengalos beworfen worden. Bei dem jüngsten Gewaltausbruch waren 65 Polizisten im Einsatz, es gab drei Festnahmen. Mittlerweile sind die drei mutmaßlichen Mittäter wieder frei.