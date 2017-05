Der Streit zwischen dem Bund und Berlin um die Mietshäuser an der Ecke Großgörschenstraße/Katzlerstraße in Schöneberg geht weiter. Nachdem das Landgericht dem Bezirk versagt hatte, die Häuser zu kaufen, soll es nun in die nächste Instanz gehen. Bezirk und Senat seien sich einig, in Berufung zu gehen, auch wenn die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht vorliege, sagte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke). Denn der Fall habe für Land und Bezirke wegweisende Bedeutung.



Der Bund hatte die Mietshäuser ursprünglich an einen privaten Investor verkaufen wollen. Um das zu verhindern, wollte der Bezirk Tempelhof-Schöneberg von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Dagegen hatte der Bund geklagt und vor dem Landgericht Recht bekommen. Da die rot-rot-grüne Koalition das Instrument des Vorkaufsrechts aber verstärkt nutzen will, um Mieter vor Verdrängung zu schützen, will man die Sache juristisch durchfechten. Fest steht allerdings: Es ist eine rechtlich äußerst komplizierte Materie und der Ausgang der Auseinandersetzung ist ungewiss.