Berlin will die Gehälter von Grundschullehrern erheblich anheben. Alle, die bis zum Jahr 2022 eingestellt werden, sollen gleich beim Einstieg die höchste Gehaltsstufe, die so genannte Erfahrungsstufe 5, erhalten. Nach einem Bericht der "Berliner Morgenpost" vom Donnerstag wird das den Landeshaushalt rund 2,4 Millionen Euro kosten. Wie es weiter heißt, hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch angekündigt, dass der Senat den Beschluss, die rund 400 Grundschullehrer, die zum neuen Schuljahr 2017/2018 ihren Dienst antreten, entsprechend zu bezahlen, voraussichtlich in der kommenden Woche fällen wird.