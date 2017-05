Schatzmeister der AfD-Jugend wird per Haftbefehl gesucht

Die missglückte Besteigung des Dachs des Bundesjustizministeriums in Berlin durch die "Identitäre Bewegung" hat ein juristisches Nachspiel: Der Schatzmeister der AfD-Jugend soll fast einen Polizisten umgefahren haben - nun wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Der Schatzmeister der Berliner AfD-Jugend, Jannik Brämer, wird wegen gefährlicher Körperverletzung per Haftbefehl gesucht. Ein Sprecher Berliner Staatsanwaltschaft sagte am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa: "Es liegt ein dringender Tatverdacht vor und ein Fluchtgrund." Zuerst hatte "Zeit Online" am Mittwoch berichtet.