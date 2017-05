Audio: Inforadio | 30.05.2017 | Wolf Siebert und Anneliese Bergemann

Ehrenmord-Prozess - Urteile gegen zwei weitere Sürücü-Brüder erwartet

30.05.17 | 06:02 Uhr

In Istanbul fällt am Dienstag möglicherweise ein Urteil, auf das man auch hier in Berlin wartet - obwohl die Tat, um die es geht, schon lange her ist. Nach dem Mord an Hatun Sürücü in Berlin 2005 geht dort der Prozess gegen zwei Brüder der Getöteten zu Ende.

Im Prozess gegen zwei Brüder der in Berlin ermordeten Deutsch-Türkin Hatun Sürücü wird am Dienstag in Istanbul das Urteil erwartet.



Die Staatsanwaltschaft wirft den heute 36 und 38 Jahre alten Brüdern Beihilfe zur vorsätzlichen Tötung ihrer Schwester im Jahr 2005 vor und fordert lange Haftstrafen. Sie sollen den jüngsten Bruder Ayhan Sürücü beauftragt haben, ihre Schwester zu ermorden, um die Familienehre wiederherzustellen. Die Familie war mit dem westlichen Lebensstil der jungen Frau nicht einverstanden.

Rechtsanwältin rechnet mit Freispruch

Die Frauenrechtlerin und Rechtsanwältin Seyran Ates hat den Prozess beobachtet und erwartet einen Freispruch für die Brüder. Dem rbb-Inforadio sagte sie, das Verfahren sei nicht in die Tiefe gegangen, es sei nach Akten verhandelt worden. "Das Gericht hat immer wieder angekündigt, dass die Hauptbelastungszeugin angehört werden müsste", so Ates, "und das wurde von Termin zu Termin verschoben. Niemand weiß, ob und welche Anstrengungen unternommen wurden, um sie zu erreichen." Melek A., die Ex-Freundin von Ayhan Sürücü, hatte im ersten Prozess angegeben, dass mehrere Familienmitglieder von dem sogenannten Ehrenmord gewusst hätten. Die damalige Hauptbelastungszeugin der Anklage lebt inzwischen im Zeugenschutzprogramm, mit ihrer erneuten Aussage hatten Prozessbeobachter auch zuvor nicht gerechnet. In der Türkei werde der Fall Hatun Sürücü in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, ergänzte Ates. "Die türkische Presse hat darüber sehr wenig berichtet."



Jüngster Bruder saß seine Strafe bereits ab

Im Falle einer Verurteilung droht den beiden Angeklagten lebenslange Haft. Der Ältere der beiden muss sich außerdem wegen illegalen Waffenbesitzes verantworten, weil er die Tatwaffe besorgt haben soll.



Der jüngste Bruder der Familie hatte Hatun Sürücü im Februar 2005 an einer Bushaltestelle in Berlin erschossen. Dafür wurde er in Deutschland zu neuneinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Nach Verbüßung der Strafe wurde er 2014 in die Türkei abgeschoben. Die damals wegen Mittäterschaft ebenfalls angeklagten Brüder wurden zunächst vom Berliner Landgericht aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Als der Bundesgerichtshof im Jahr 2007 das Urteil aufhob und den Fall neu aufrollen wollte, flohen die beiden in die Türkei, wo sie bis heute leben.

Seit Januar 2016 wird in Istanbul verhandelt

Die Türkei lehnte anschließend ein Auslieferungsersuchen Deutschlands gegen die beiden Brüder ab, da es sich um türkische Staatsbürger handelt. Die türkische Justiz begann dann aber selbst mit Ermittlungen gegen die beiden Sürücüs. Im Januar 2016 begann der Prozess in Istanbul. Darin sagte der jüngste, inzwischen aus Deutschland abgeschobene Bruder aus, er habe die Tat allein begangen. Die Staatsanwaltschaft Istanbul ging aber davon aus, dass mehrere Familienmitglieder im Vorfeld von dem sogenannten Ehrenmord wussten.

Der Fall Hatun Sürücü

Am 7. Februar 2005 fiel Hatun Sürücü einem sogenannten Ehrenmord zum Opfer. Mit drei Kopfschüssen hatte einer ihrer drei Brüder die in Berlin lebende Deutsch-Türkin an einer Bushaltestelle in Tempelhof getötet. Der damals wegen Mordes verurteilte Bruder, Ayhan Sürücü, wurde am 4. Juli 2014 aus der Haftanstalt entlassen und in die Türkei ausgeliefert.



Fünf Monate nach dem Mord, im Juli 2005, erhebt die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Brüder der Getöteten, Mutlu, Alpaslan und Ayhan Sürücü (v.l.n.r.). Den Ermittlungen zufolge sollen die drei Geschwister aus 'gekränkter Familienehre' den Mord gemeinschaftlich begangen haben. Sie hätten sich für die eigenständige Lebensweise ihrer Schwester geschämt.



Bereits kurz nach dem Mord kommt es im März 2005 zu einer Demonstration in Berlin. Frauenorganisationen hatten zu der Protestaktion aufgerufen. Die Beteiligten fordern "Keinen Zwang im Glauben".



Am 14. September 2005 gesteht der jüngste der drei Angeklagten, der damals 18-jährige Ayhan, den Mord an seiner Schwester Hatun Sürücü. Während eines Gefangenentransports am 9. März 2006 versucht er zu entkommen; 2007 wird er erneut verurteilt wegen einer Schlägerei in der Jugendstrafanstalt, Drogenbesitzes und Gefangenenmeuterei.

Mit Spannung und hoher Medienpräsenz wird am 13. April 2006 das Urteil des Berliner Landgerichtes im Mordfall Hatun Sürücü erwartet. Während der zuvor geständige Ayhan Sürücü zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und drei Monaten verurteilt wird, ...



... werden die beiden Brüder Mutlu und Alpaslan, die 2005 wegen Beihilfe zum Mord angeklagt worden waren, aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Schwestern der Ermordeten Hatun danken es dem Anwalt der Familie Sürücü, Heinz H. Möller.



Die Berliner Landtags-Fraktion der Grünen organisiert zum zweiten Todestag Hatun Sürücüs im Februar 2007 eine Mahnwache am Tatort. Zur Kranzniederlegung im Gedenken an den "Ehrenmord" in Berlin-Tempelhof spricht Bezirksbürgermeister Ekkehard Band (rechts im Bild).



Im August 2007 kassiert der Bundesgerichtshof den Freispruch gegen Mutlu und Alpaslan Sürücü: Die Beweisführung des Landgerichts sei lückenhaft gewesen. Das Verfahren gegen die beiden soll neu aufgerollt werden. Zu diesem Zeitpunkt sind die Brüder bereits in die Türkei ausgereist. Die türkischen Behörden lehnen eine Auslieferung ab. | Weitere Bildergalerien

Play Pause Fullscreen