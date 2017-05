Nach fast zweijährigen Verhandlungen wollen der Bund und das Land Berlin am Montag den neuen Vertrag zur Hauptstadtfinanzierung unterschreiben. Danach soll Berlin in den kommenden zehn Jahren mehr Geld für Sicherheit, Kultur und Infrastruktur bekommen. Das Land rechnet unter dem Strich mit einer Entlastung von 50 Millionen Euro im Jahr. Einzelheiten wollen die Beteiligten am Montag erläutern. Der aktuelle Hauptstadtvertrag läuft zum Jahresende aus. Berlin hatte mehr Geld gefordert, weil unter anderem hauptstadtbedingte Ausgaben - etwa für Sicherheit - höher lägen als vom Bund veranschlagt.

Im neuen Hauptstadtfinanzierungsvertrag werden voraussichtlich auch mehrere Grundstücks-Deals vereinbart: Wie vorab bekannt wurde, tritt das Land Berlin dem Bund wohl Grundstücke im Gesamtwert von 190 Millionen Euro ab und erhält dafür das Dragonerareal. An den Bund gehen sollen unter anderem das Grundstück des Jüdischen Museums an der Lindenstraße mitsamt dem Libeskind-Bau. Als weitere Kulturliegenschaft soll das Land das Haus der Kulturen der Welt an der John-Foster-Dulles-Allee in Tiergarten abgeben.



Auf der Tauschliste zugunsten des Bundes stehen nach rbb-Informationen auch das Grundstück der Akademie der Künste am Pariser Platz. Auch der Martin-Gropius-Bau soll Bundeseigentum werden - und das mitsamt dem benachbarten Parkplatz. Hier gibt es bereits Überlegungen von Kulturstaatsministerin Grütters für den Neubau eines Filmhauses, das auch die Berlinale beheimaten könnte.



Im neuen Hauptstadtvertrag wird voraussichtlich auch stehen, dass der Bund seine Flächen auf dem Flughafen Tegel an Berlin abgibt. Im Gegenzug erhält der Bund das Grundstück der Schinkelschen Bauakademie.



Das Haus der Statistik am Alexanderplatz, das derzeit dem Bund gehört, soll das Land Berlin laut Vertrag kaufen.