Eigentlich sollte der linksalternative Laden "M99" in der Kreuzberger Manteuffelstraße schon seit August geräumt sein. Doch es folgten Proteste und ein richterlicher Aufschub. Nun kann der Ladenbetreiber weitermachen - an einem neuen Standort.

Der monatelange Streit um den linksalternativen "M99 - Gemischtwarenladen mit Revolutionsbedarf" in Berlin-Kreuzberg ist offenbar endgültig beigelegt. Der Mieter Hans Georg Lindenau, der seit 1985 den Laden in der Manteuffelstraße 99 betreibt und dort auch wohnt, wird sein Geschäft weiterführen - allerdings an einem anderen Standort.

Wie Lindenaus Anwälte am Mittwoch mitteilten, habe man sich nach der Unterzeichnung eines neuen Mietvertrags für Gewerberäume in der Falckensteinstraße nun auch mit dem Hauseigentümer in der Manteuffelstraße über die Bedingungen für den Umzug geeinigt. "Damit ist die berufliche Existenz von Herrn Lindenau gerettet und der einzigartige Laden als Bestandteil Kreuzberger Alternativkultur kann weiter geführt werden", heißt es in der Mitteilung.