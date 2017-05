Audio: Fritz | 19.05.2017 | Gespräch mit Fabian Blume

Hip-Hop-Partei "Die Urbane" gegründet - "Wir wollen die Werte des Hip-Hops in die Gesellschaft bringen"

22.05.17

Setzt Berlin mal wieder einen neuen politischen Trend? In der Hauptstadt hat sich Deutschlands erste Hip-Hop-Partei gegründet. "Die Urbane" feierte in Friedrichshain ihren "Gründungs-Jam". Jetzt ist auch das Parteiprogramm da - und es geht nicht nur um Städtethemen.

Alles ein wenig anders: Mit einem "Gründungs-Jam" hat sich letzte Woche in Berlin Deutschlands erste Hiphop-Partei gegründet. Die Gruppe von Hip-Hop-Aktivisten nennen sich "Die Urbane" und hoffen, noch in diesem Jahr an der Bundestagswahl teilnehmen zu können.



Diese erste öffentliche Veranstaltung lief, so die Partei-Gründer am Montag auf Facebook "besser als erhofft". Man brauche aber noch einige Unterschriften, um an der Bundestagswahl im Herbst teilnehmen zu können.

Hiphop als globale emanzipatorische Bewegung

Seit Montag steht das Parteiprogramm der neuen Partei im Internet. Im rbb hatte Gründungsmitglied Fabian Blume am Freitag gesagt, er und seine Mitstreiter wollten "die Werte, die wir selbst aus dem Hip-Hop erfahren und mitgenommen haben, in die Politik und die gesamte Gesellschaft bringen."

Die Macher sehen, so ist es der Website zu entnehmen, die Hiphop-Kultur als "globale emanzipatorische Bewegung", durch die schon in der Vergangenheit neue Konzepte entstanden seien, um Armut und Gewalt zu bekämpfen. Die mithilfe der im Hip-Hop transportierten Werte wie Teilhabe, gewaltfreie Konfliktbewältigung, Identifikation oder eine machtkritische Perspektive ließen sich, so die Gründer der Partei, auch in die Politik übertragen. Erklärte Ziele der neuen Partei sind "soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und Selbstbestimmung aller Bürger*innen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sexueller Orientierung, Abstammung, Alter, Klasse, körperlichen Fähigkeiten oder Merkmalen".

Nicht nur Wähler aus dem urbanen Raum

Bei den urbanen Themen gehe es, so Blume im rbb, beispielsweise um die Problematik der Gentrifizierung und auch um Anti-Diskriminierung. Der Name "Die Urbane" bedeute aber nicht, dass sich die Partei nur um Wähler aus dem urbanen Raum bemühe. Man strebe eher eine grundsätzliche Urbanisierung in Sachen Datenvernetzung und Infrastruktur an. "Die strikte Trennung zwischen Land und Stadt soll es so zukünftig bald nicht mehr geben".