Die Anhänger der rechtsextremen "Identitären Bewegung" wollen am 17. Juni erneut in Berlin demonstrieren. Im Gegenteil zur jüngsten Aktion vor dem Bundesjustizministerium sei die Demo allerdings angemeldet. Laut der Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage aus der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus liegt der Berliner Polizei eine Versammlungsanmeldung einer Einzelperson im Namen der "Identitären Bewegung Deutschland" vor.

Wie es in dem am Samstag veröffentlichten Schreiben von Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) weiter heißt, sind 1.000 Teilnehmer dafür angemeldet. Die Behörden rechneten im Moment mit einer Teilnehmerzahl "im oberen dreistelligen Bereich". Akmann verwies auf eine ähnliche Demonstration in Wien im Juni 2016, zu der etwa 1.000 Teilnehmer kamen. "Die Mobilisierung dürfte insofern international erfolgen", so Akmann.