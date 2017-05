Siegfried Berlin Freitag, 19.05.2017 | 15:17 Uhr

Eine freundliche Frage an den RBB:

Warum stimmen Sie in den Chor derer ein, die behaupten, die Identitäre Bewegung sei "rechtsextrem"? Sie ist bürgerlich-konservativ, ja... Aber bitte nennen Sie mir einen Grund, warum man sie "rechtsextrem" nennen muss? Diese Bewegung junger Menschen versucht außerparlamentarisch für eine ethnopluralistische Welt ohne Islamisierung hin zu wirken. Sie respektieren alle Menschen und wollen nicht, dass das eigene Volk zum Fremden im eigenen Land wird. Nur weil Nazi ähnliche Ideen haben, soll die IB "rechtsextrem" sein? Ist dann jeder Grüne der globalisierte Lebensmittel ablehnt aber heimische Produkte genutzt sehen möchte, auch ein Nazi? Was ist verkehrt an der Idee, dass jedes Volk seine Eigenständigkeit behalten soll statt alles in einem riesigen undefinierbaren Brei zu vermischen? Was ist verkehrt daran, unsere eigenen Werte gegen die einer archaischen und gewaltorientierten Ideologie namens Islam zu verteidigen? Bitte denken Sie mal darüber nach.