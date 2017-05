Offiziell sind im Bezirk Berlin-Mitte rund 7.000 Flüchtlinge untergebracht. Doch nun stellt der Bezirksbürgermeister erstaunt fest, dass noch viel mehr Flüchtlinge in Mitte wohnen - in Unterkünften, die gar nicht als solche zugelassen sind. Von Thomas Rautenberg

Doch nun besagt eine Liste des Senats, dass andere Bezirke einen Teil der Flüchtlinge, für die sie zuständig sind, in Mitte unterbringen - und dafür zahlen. 75 Wohnadressen sind auf dieser Liste angegeben, sagt von Dassel. Doch nach seiner Einschätzung kann keine einzige von ihnen offiziell als Flüchtlingsunterkunft zugelassen sein: "Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass wir den legalen Markt in Mitte abgegrast haben", sagt der Bezirksbürgermeister.

Als Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel die Liste der Senatsverwaltung für Soziales in die Hand bekam, da staunte er schon. Bis vor wenigen Monaten war der Grünen-Politiker als Stadtrat selbst für die Unterbringung von Flüchtlingen verantwortlich. Daher weiß er, dass es keine geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten in Mitte mehr gibt - jede freie Immobilien wurde genutzt.

Das Bezirksamt Mitte würde in solche illegalen Unterkünfte natürlich keine Flüchtlinge schicken. Viele andere Stadtbezirke nehmen es da aber nicht ganz so genau. Sie haben keine eigenen Plätze. Gibt es eine Wohnadresse in Mitte, wird anstandslos gezahlt - ohne vorher die Unterkunft zu prüfen. Daraus habe sich inzwischen ein Geschäft mit mafiösen Strukturen entwickelt, sagt der Bezirksbürgermeister.

Inzwischen, so von Dassel, ermittelt das Landeskriminalamt gegen die Betreiber der illegalen Flüchtlingsunterkünfte. Dabei wäre es doch kein Problem, dem Geschäft mit der Flüchtlingsunterbringung von vornherein einen Riegel vorzuschieben. "Es ist doch nicht so schwer, in Berlin eine Liste zu haben, auf der alle legalen Unterkünfte verzeichnet sind", schlägt er vor. "Alles, was da nicht draufsteht, ist illegal und wird von der öffentlichen Hand nicht angemietet."

Nicht ohne Sarkasmus fügt von Dassel hinzu: "Wer das nicht hinkriegt, sollte von allen anderen Großprojekten die Finger lassen." Eine sogenannte "Weiße Liste" der legalen Flüchtlingsunterkünfte, wie von Dassel sie vorschlägt, gab es schon mal. Doch sie ist im Laufe der Zeit von der Berliner Verwaltung nicht fortgeführt worden.