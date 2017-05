"Auf die Presse" - Konzert für Deniz Yücel und Co.

Seit mehr als zwei Monaten sitzt der Journalist Deniz Yücel in einem türkischen Gefängnis - wie viele seiner Berufsgenossen. Mit einem Solidaritätskonzert am Brandenburger Tor erinnerten prominente Musiker an das Schicksal der Inhaftierten.