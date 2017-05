Interview | Verkehrsdaten - Der Berliner Radler selbst zeigt an, wo die Radwege hinmüssen

21.05.17 | 09:11 Uhr

Alexander Zipf beobachtet Bewegungen und wertet Daten aus: Wie fährt der Berliner Radler? Welche Wege versucht der Brandenburger Pendler-Biker zu vermeiden? Der Geoinformatiker versucht mit Hilfe dieser Daten Radlern Wege aufzeigen - mit viel Grün und wenig Stress.



Radler und Autofahrer - kein Traumpaar, oder nur selten. Beide streiten oft um die gleichen Wege. Alexander Zipf untersucht als Geoinformatiker an der Uni Heidelberg, welche Wege Radfahrer als die besten identifizieren, warum Radfahrer bestimmte Wege meiden und wo es an geeigneten Wegen fehlt. Eine der wichtigsten Grundlagen für seine Forschung sind sogenannte nutzergenerierte Daten, also die Aufzeichnungen von Strecken, hochgeladen etwa von Radlern mit ihren kleinen Tachos oder dokumentiert mit Handy-Apps.

rbb|24: Der Sommer ist endlich da, es ist Fahrradwetter, wie sind Sie diese Woche zur Arbeit gekommen? Alexander Zipf: Ich bin mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Das sind etwa sieben Kilometer. Noch vor der Arbeit Verkehrsstress? Das versuche ich zu vermeiden. Also geht's weg von den Hauptstraßen, möglichst dahin, wo es grün ist. Es gibt da ein sehr aktuelles Forschungsprojekt zum Stress in der Stadt.

Der Experte Im Interview - Alexander Zipf Alexander Zipf ist Professor für Geoinformatik an der Universität Heidelberg und leitet das "Heidelberg Institute for Geoinformation Technology" HeiGIT. Kernthemen des Insituts sind sogenannte raumzeitliche Analysen großer Geodaten (Big Spatial Data Analytics) sowie die Prüfung einer möglichen Nutzung von "nutzergenerierten Geodaten". Genutzt wird das etwa für humanitäre Hilfe, etwa im Katastrophenmanagement, oder für Routen-, Streckenplanungen und Verkehr.

Aha, "Stress in der Stadt" – was kann es darüber neues geben? Es ist bekannt, dass verschiedene Faktoren der physischen und sozialen Umwelt potentiell Stress auslösen, und das sorgt für Gesundheitsprobleme. Ebenso werden bestimmte Umwelteigenschaften eher als angenehm empfunden. Mit Medizinern und Psychologen arbeiten wir daran, solche Faktoren messbar zu machen und wir gucken, was hier wichtige Einflüsse sind. Dazu beobachten und befragen wir Probanden. Dabei ist die Idee entstanden, Fußgängern und Radlern Routenvorschläge zu geben, die möglichst stressfreie Wege ermöglichen und darum ganz einfach auch gesundheitlich besser sind.

Für solch ein System müssen Sie Stress messen - das können Sie? Ja, auch Stress, wir nennen das "nicht standardisierte dynamische Kriterien". Zu den Faktoren dabei gehören Lärmbelastung oder Luftverschmutzung. In wenigen Tagen wollen wir einen ersten kleinen Prototypen für unseren Routenplaner OpenRouteService.org zur Verfügung stellen. Hier kann man dann bei der Wegsuche angeben, dass man Touren entlang oder durch "Grünflächen“ bevorzugt.

Städte brauchen neue Fortbewegungswege und -kombinationen, um den Autoverkehr zu reduzieren und die Stadtstruktur entsprechend anzupassen. Sie suchen nach diesen neuen Wegen. Aber wie? Ich arbeite hier an der Uni Heidelberg in der Abteilung Geoinformatik daran, wie Geodaten erzeugt werden und wie sie qualitativ bewertet und verbessert werden, um sie dann in neue Anwendungen zu überführen. Solche Anwendungen sind auch Navigationssysteme und Routenplaner. Für uns sind dabei nutzergenerierte Geodaten wichtig, also etwa die aufgezeichneten Wege von Radfahrern und Fußgängern. Und daraus machen wir eben unseren eigenen Routenplaner: OpenRouteService.org.



Hier sollen Radfahrer ihre Wege auch entsprechend ihren Anforderungen wählen können, etwa "sichere Route", "Tourenrad-Route", "Moutainbike-Route", "Rennrad-Route" oder "E-Bike-Route". Und die Daten dafür kommen von Fußgängern und Radfahrern, die ihre Weg elektronisch aufgezeichnet haben. Aber das ist nur ein Beispiel.

Kartenservice OpenRouteService.org - Innovatives Kartenprojekt Die Plattform "Open Route Service.org" ist ein Projekt des Geographischen Instituts der Uni-Heidelberg. Über die einfache Routenplanung hinaus bietet es Informationen über Orte und Straßen für Touren, unterscheidet beispielsweise in "sichere" oder "Tourenrad" oder "Rennrad"-Routen.

Über Jahrzehnte entwickelten sich Städte und deren Verkehrswege sehr gleichförmig, die Verkehrsmittel änderten sich sehr lange kaum: Alles drehte sich ums Auto. Wann und wo begann es, dass das Fahrrad hier eine breitere Beachtung fand? Das Rad wurde hier um die Ecke von unserem Institut erfunden, also nicht weit von Heidelberg, in Mannheim vor genau 200 Jahren: 1817 durch Karl Drais. Es ist natürlich älter als das Auto. Aber eine breite Beachtung für den Verkehr erfährt es erst seit der Energiewende. Ausnahmen sind vielleicht einige fahrradfreundliche Städte in den Niederlanden, wo das Fahrrad schon länger mitgeplant wird.



Grundlage ihrer Arbeit ist das sogenannte Crowdsourcing. Seit wann werden solche Daten für die Verkehrsplanung genutzt? Wir arbeiten schon seit 2007 mit Daten aus OpenStreetMap, das 2004 gegründet wurde. Damals war noch kaum absehbar, welch steile Entwicklung die Zahl der Daten und Nutzer nehmen würde. Heute tragen weltweit schon über drei Millionen freiwillige "Mapper" Geodaten zu diesem Projekt bei. Weitere Daten stammen aus den verschiedenen Plattformen des "Social Web". Auch hier wird direkt oder indirekt oft Geoinformation erzeugt.



Der Vorteil dieser Daten direkt vom Nutzer ist, dass wir schnell große Datenmengen bekommen. Diese Daten sind viel umfangreicher, als jene aus klassischen Datenerhebungen. Die Herausforderung ist, diese Daten aufzubereiten und zu bereinigen. Kommerziell werden diese Daten aber immer wichtiger.

Stress, Lärmbelästigung oder Luftverschmutzung - wir nennen das "nicht standardisierte dynamische Kriterien".

Also hat sich die Arbeit der Verkehrszähler erledigt, die man in Berlin noch immer an Kreuzungen sieht, in der Hand kleine Zähluhren? Das dürfte noch etwas dauern. Noch haben wir Probleme, die in der Praxis erhobenen, elektronischen Daten auch immer für die Wissenschaft nutzbar zu machen. Die Wissenschaft braucht darum auch weiter Daten, die direkt erhoben werden, also aus Zählungen: Was passiert an dem und dem Ort zu einer genau bestimmten Zeit: Ground Truth Daten um die Qualität der Analysen zu bewerten.

Um für alle Verkehrsteilnehmer einer Stadt planen zu können, braucht man auch Daten über die Wege aller. Elektronisch erfasst werden aber bislang doch nur die Autofahrer durch die Autoelektronik. Wie kommen Sie an Daten über Wege von Fußgängern und Radfahrern aller Altersgruppen, also nicht nur der sportversessenen GPS-Tracker-Besitzer? Das ist in der Tat ein wissenschaftliches Problem. Freiwillig von Nutzern festgehaltene Daten, sind natürlich gefärbt. Viele Web-Plattformen werden zum Beispiel bevorzug von bestimmten Nutzergruppen mit bestimmter Alters- oder Sozialstruktur genutzt. Somit wird eine Übertragbarkeit auf breite Bevölkerungsschichten erschwert. "Geodaten mit Sampling Bias" nennen wir das. Wir versuchen das auszugleichen, indem wir möglichst viele Datensätze möglichst vieler Quellen nutzen.



Berlin und Brandenburg sind zwei gänzlich verschiedene Verkehrsregionen, die aber natürlich eng verknüpft sind. Welche Fahrradnutzergruppen würden Sie hier unterscheiden und wie kommen Sie an deren Daten? In Berlin haben wir, mal von Touristen abgesehen, eher Radfahrer, die zur Arbeit oder Schule fahren und daher wenig freizeitorientiert sind. Für die Pendler ist es meist am wichtigsten, einen "sichere" Route zu finden, also Straßen, die bereits Radwege haben. Der Radwegausbau wird in Berlin heiß diskutiert und im OpenRouteService kann man sich daher für seine Route anzeigen lassen, welche Strassen noch keine Radwege haben bzw. schlechter für ein bestimmtn Rad-Typ geeignet sind.



In Brandenburg, aber auch schon an den Randbezirken von Berlin haben wir einen größeren Anteil an Radfahrern, die längere Strecken fahren und so ihr Freizeitprogramm gestalten. Bei der Planung solcher Touren kann man verschiedene Wegpunkte setzen oder auch die Oberflächenbeschaffenheit der Straßen mit berücksichtigen

Das Rad ist älter als das Auto. Aber eine breite Beachtung für den Verkehr erfährt es erst seit der Energiewende.

Münster gilt als radfahrerfreundlichste Stadt. Was kann Berlin und was kann Brandenburg von Münster lernen, oder gibt es da ganz andere Ideale, an denen sich die Region Berlin-Brandenburg orientieren sollte? Münster hat den Vorteil eines breiten Rings um die Altstadt, auf dem man schnell unterwegs sein kann. Hier kommt man sehr leicht in eine sehr kompakte Innenstadt. Und Münster ist sehr eben. In Berlin geht dagegen eher darum, die unterschiedlichen Stadtzentren miteinander zu verbinden. In Brandenburg muss man dagegen aufgrund der längeren Wege vielmehr auch die Geländeunterschiede, also Höhen und Steilheit beachten. Oder nehmen Sie das eBike. Es wird immer beliebter und ermöglicht immer längere Distanzen, ist also auch für Brandenburg interessant.



Quellen der Datennutzung Kartierung anhand von Nutzerdaten - Das Portal Strava Strava ist nicht nur ein Portal mit einer Fitness-App, sondern vielmehr ein soziales Netzwerk. Hier können Nutzer ihre Radtouren oder Laufeinheiten hochladen. Strava kartiert allerdings anhand der Nutzerdaten auch das Gelände und kann Wissenschaftler Daten für die Stadtplanung und Radnutzung geben.

Der “Bike to Work Day“ wird von Jahr zu Jahr breiter wahrgenommen. Ist er auch bei ihnen am Institut ein Thema und wird für die Datenerhebung genutzt?



Bisher nicht. Leider. Das liegt daran, dass wir die von uns genutzen "nutzergenerierten Geodaten" bislang kaum von Radfahrern haben und darum auch noch nicht so breit auswerten. Allerdings nutzen wir Daten von OpenStreetMap, von Twitter, Flicker, Foursquare oder eben auch Daten von dem Radfahrer- und Läuferportal "Strava". Daten des Portals "Strava" haben wir beispielsweise dafür verwendet, um zu kucken, ob es statistische Zusammenhänge gibt zwischen den von Radlern genutzten Wegen und der Luftverschmutzung und Feinstaubbelastung. Die Frage dabei war: Gibt es hier Muster, also meiden Radfahrer diese abgasbelasteten Wege.

“Mehr Daten“ von Radlern bedeutet also auch “mehr Radwege“?



Planung braucht verlässliche Datengrundlagen. Ob es künftig wirklich mehr Radwege werden, ist immer eine politische Entscheidung unter Kostendruck. Geographische Analysen helfen hier, diese Mittel effizient und effektiv einzusetzen. Unsere Arbeit hilft dabei, die Radwege in "wichtig" und "weniger wichtig" einzuteilen, also vor allem bei der Priorisierung, da können wir helfen.

Herr Zipf, danke für das Gespräch.

Das Gespräch führte Stefan Ruwoldt