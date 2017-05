Das weltliche Oberhaupt der Jesiden, Taksim Said Ali, hat die Bundesrepublik Deutschland um Hilfe im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" gebeten. Deutschland könne seinen Einfluss geltend machen, um den Völkermord an den Jesiden im Irak vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen, sagte Said Ali am Mittwoch vor dem Potsdamer Landtag. Frauen und Kinder seien vergewaltigt und versklavt worden. "Der Islamische Staat hat die abscheulichsten Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung verfügt."

Die Jesiden sind eine religiöse Minderheit, deren Siedlungsgebiet im Nordirak, dem Südosten der Türkei und im Norden Syriens liegen. Der IS hatte bei seinem Einmarsch im Nordirak tausende Jesiden in seine Gewalt gebracht. Andere konnten ins Ausland fliehen.