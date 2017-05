Jedes sechste Kita-Vorschulkind in Berlin hat sprachliche Defizite – und das schon seit Jahren. Dabei werden jährlich viele Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert. Hat sich Berlin zuviel vorgenommen? Von Friederike Schröter

Die Ergebnisse dieses Tests: Rund jedes sechste Kind in Berlin weist sprachliche Defizite auf - und das schon über mehrere Jahre hinweg. Joschka Langenbrinck, Bildungsexperte der Berliner SPD und Mitglied des Abgeordnetenhauses, fragt diese Resultate jährlich bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ab und fordert Konsequenzen. "Die Testergebnisse sind immer wieder deprimierend", sagt Langenbrinck. "Frühkindliche Bildung und vor allem der Spracherwerb sind Grundsteine für den weiteren Lebensweg. Es ist fatal, wenn ein Kind schon mit Sprachdefiziten in die Schule kommt."

Kann das Kind ein Blatt "Ecke auf Ecke" falten? Kann es Grimassen schneiden und Fantasiewörter nachsprechen? Nimmt es gerne an Gesprächen teil? Meistens, häufig, selten oder nie? Mit diesen und weiteren Einschätzungen des Erziehers werden alljährlich Berliner Kita-Kinder im Vorschulalter auf ihre Sprachfähigkeit hin getestet. "Qualifizierte Statuserhebung" heißt das Formular, kurz "QuaStas" - ein in der Wissenschaft umstrittenes Verfahren (siehe Kasten).

Berlin habe in den vergangenen Jahren massiv in den Kita-Ausbau investiert, erklärt auch Langenbrinck. "Seit 2009 wurden rund 750 Millionen Euro in die Kitas gesteckt", sagt er gegenüber rbb|24. "Und jährlich investieren wir mehr. Bis Ende 2018 sollen nochmals 30.000 zusätzliche Erzieher eingestellt werden, um den Betreuungsschlüssel bei den Unter-Drei-Jährigen zu verbessern."

Dabei spielt das Thema Spracherwerb und Sprachförderung im Berliner Bildungsprogramm durchaus eine große Rolle. So nehmen mehrere Hundert Berliner Kitas an Bundesprogrammen zur Sprachförderung wie dem Programm "Sprach-Kitas" teil. Im Mai 2015 wurde in Berlin das "Zentrum für Sprachförderung" (ZeS) eröffnet, in dem pädagogisches Personal gesondert in der Sprachförderung geschult wird.

Damit Erzieher das leisten können, was von ihnen verlangt wird, müssen sie vor allem gut ausgebildet sein, sagt Michael Becker-Mrotzek, Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung in Köln: "Grundsätzlich sehe ich eine große Bereitschaft in den Kitas, sich des Themas anzunehmen." Doch zur Zeit gebe es auf Bundes- und Landesebene sehr viele unterschiedliche Programme zur Sprachförderung, was zu Verunsicherung führe.

Außerdem müsse man bedenken, dass frühkindliche Bildung ein Thema sei, das die Politik noch nicht allzu lange beschäftigt, so Becker-Mrotzek weiter. "Für etliche der eingesetzten Fördermaterialien oder –prozeduren gibt es bislang keine Wirksamkeitsnachweise. Es bedarf noch etlicher Forschung und Entwicklung, um in den nächsten Jahren Klarheit zu schaffen." Viele Wissenschaftler des Mercator-Instituts und anderer Institute arbeiten daran in dem von Bund und Ländern ins Leben gerufenen Entwicklungsprogramm BiSS (Bildung durch Sprache und Schrift).

"Es ist wichtig, Strukturen zu schaffen und Rahmenpläne auszuarbeiten, an denen sich die Länder orientieren können", sagt Becker-Mrotzek. "Was sollte ein Kind in der Kita lernen? Wie wird Sprachförderbedarf erkannt und wie kann gezielt gefördert werden? Was muss eine Erzieherin dazu können?" Zur Zeit seien viele dieser Fragen noch nicht beantwortet.