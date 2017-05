Audio: Inforadio | 11.05.2017 | Kirsten Buchmann

Keine Revision gegen Entschädigungspflicht - Land Berlin akzeptiert Kopftuch-Urteil

11.05.17 | 06:15 Uhr

Das Land Berlin geht nicht in Revision gegen ein Gerichtsurteil, das einer abgelehnten Lehramtsbewerberin mit Kopftuch eine Entschädigung zuspricht. Doch was passiert nun mit dem Berliner Neutralitätsgesetz, das Beamten das Tragen von religiösen Symbolen verbietet? Von Kirsten Buchmann

Die Senatsbildungsverwaltung will nach rbb-Informationen nicht gegen eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts im Fall einer kopftuchtragenden Lehramtsbewerberin vorgehen. Die Frist, um in Revision zu gehen, läuft am Donnerstag um Mitternacht aus. Die Klägerin wollte als Grundschullehrerin arbeiten und ihr Kopftuch auch im Unterricht tragen. Das Land lehnte es ab, sie einzustellen. Das Gericht sprach ihr eine Entschädigung von rund 8.700 Euro zu. Denn das Land habe gegen das Benachteiligungsverbot verstoßen.

Die Gerichtsentscheidung entfachte die Debatte um das Berliner Neutralitätsgesetz neu. Dem Gesetz zufolge dürfen Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen keine religiösen oder weltanschaulichen Symbole oder Kleidung wie Kopftuch oder Kreuz tragen - mit einigen Ausnahmen, etwa im Religions- und Weltanschauungsunterricht. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will an dem Gesetz festhalten. Die Schulen fänden es wichtig, dass es weiter Bestand habe, sagte sie vor Kurzem im Berliner Abgeordnetenhaus. Es sei ein wichtiger Punkt, "dass Schülerinnen und Schüler in einem neutralen Raum lernen können und auch bewertet werden".

Eine Lösung nach der Entscheidung des Arbeitsgerichts könnte für die Bildungsverwaltung darin bestehen, nicht das Gesetz, sondern das Einstellungsverfahren für Lehrer zu ändern - denn das Neutralitätsgesetz verbietet das Tragen religiöser Symbole nicht an allen Schulen. So könnte die Bildungsverwaltung Lehrerinnen einen Arbeitsplatz anbieten, an dem sie ein Kopftuch tragen dürfen. Laut dem Gesetz können Ausnahmen zugelassen werden: An einigen Berufsschulen in Berlin ist das Tragen religiöser Symbole erlaubt. Dahinter steckt der Gedanke, dass ältere Schüler reifer sind und ihre Lehrkräfte als Individuen wahrnehmen - nach dem Motto: Eine trägt ein Kopftuch, eine andere ein Kreuz, eine dritte ein T-Shirt gegen Atomkraft. Und dass sich die älteren Schüler sich ihre eigene Meinung bilden können.

Bayram: Keine Mehrheit für Gesetzesänderung

Für die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Regina Kittler, fängt die Debatte, wo religiöse Symbole zugelassen werden können, jetzt erst an: "Ich möchte natürlich auch nicht, dass eine Lehrerin ihre Schülerinnen dazu animiert, ein Kopftuch zu tragen." Solange es solche Fälle aber nicht gebe, müsse man diskutieren: "Wollen wir eine Veränderung oder legen wir selber das Neutralitätsgesetz anders aus als bisher?" Eine Debatte, das Neutralitätsgesetz zu ändern, hatte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne/B'90) angestoßen. Aktuell äußerte er sich aber nicht dazu. Auch Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte angeregt, darüber zu diskutieren. Das tut die Grünen-Abgeordnete Canan Bayram. Sie will verhindern, dass Frauen, die ein Kopftuch tragen, diskriminiert werden. Es gebe höchstrichterliche Rechtsprechung, die sage, dass, solange nicht festgestellt wurde, dass der Schulfriede bedroht ist, auch Frauen mit Kopftuch eingestellt werden müssen. "Wir gehen davon aus, dass die Verwaltung sich an diese Rechtsprechung halten wird." Für eine Änderung des Neutralitätsgesetzes sieht sie in der rot-rot-grünen Koalition keine Mehrheit.