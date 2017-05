Gut 94.000 Arbeitslose gibt es in Brandenburg, viele Menschen im Land suchen Arbeit. Dennoch haben Brandenburger Firmen Schwierigkeiten, geeignete Bewerber für offene Stellen zu finden. Dies ist zum Beispiel im Handwerk der Fall.



Mit dem Fachkräftemangel hat sich am Donnerstag der Brandenburger Landtag in einer Aktuellen Stunde befasst.



Die SPD-Abgeordnete Ina Muhß und Ursula Nonnemacher von den Grünen sehen große Potentiale unter anderem bei Frauen, die derzeit häufig in Teilzeit arbeiten. Roswitha Schier von der CDU kritisierte, dass Bahnverbindungen eingestellt würden.



Dies könne dazu führen, dass sich Arbeitskräfte und auch Familien nicht in berlinfernen Regionen niederließen. Andreas Bernig von den Linken mahnt eine Verbesserung des Bildungswesens an. Kein Kind dürfe zurückgelassen werden, so Bernig.



Die AfD-Abgeordnete Birgit Bessin allerdings sieht in den Schulen eine Hauptursache für den Fachkräftemangel. Das Niveau sei zu niedrig, Abschlüsse teils nicht aussagekräftig, sagte sie.