Eine interaktive Karte der CDU-Fraktion zeigt, wie schlecht die Mobilfunk-Abdeckung in Brandenburg ist. Das Thema beschäftigte am Mittwoch auch den Landtag. Die Christdemokraten forderten die Landesregierung auf, mehr gegen Funklöcher zu tun.

Die CDU-Fraktion hat die rot-rote Landesregierung aufgefordert, mehr im Kampf gegen Funklöcher in Brandenburg zu unternehmen. Ganze Ortschaften in Brandenburg seien immer noch nicht erschlossen, sagte der Abgeordnete Dierk Homeyer am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Potsdamer Landtag.

Die CDU-Fraktion hatte kürzlich eine Internet-Seite geschaltet, auf der Bürger schlechte Mobilfunk-Verbindungen melden können. Bis zum Mittwochnachmittag wurden dort mehr als 16.800 Funklöcher gemeldet.