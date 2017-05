Umgang mit Schrott-Immobilien in Berlin - "Hauseigentümer sollten nicht machen können, was sie wollen"

17.05.17 | 15:43 Uhr

Einige seiner Häuser sind total verrottet, andere gammeln, einige sind gut erhalten, aber viele Wohnungen darin stehen leer: Ein Radiologe besitzt diverse Immobilien in Berliner Toplagen - die er verkommen lässt. Die Stadt schaut hilflos dabei zu. Von Ansgar Hocke



Am Hindenburgdamm in Lichterfelde, am Wilmersdorfer Hohenzollerndamm, in der Elberfelder Straße in Moabit und in der Friedenauer Fröauf- und Büsingstraße: Der Radiologe Santosh A. besitzt ein knappes Dutzend Mietshäuser in Berlin - jeweils in Toplage. Einige der Häuser sind bereits komplett verrottet, andere gammeln vor sich hin und wieder andere sind gut erhalten. Aber viele Wohnungen stehen darin leer. Bezirksämter und Senat schauen trotz des Wohnungsmangels in Berlin offenbar ratlos zu, schließlich ist das Eigentum besonders geschützt. Doch Instrumente, die Situation zu verändern gäbe es schon. Da stellt sich die Frage, ob der politische Wille oder der Mut fehlt, mit erfolgreichen Rezepten gegen den Leerstand und die Verwahrlosung der betroffen Häuser vorzugehen.

Rausschmiss nach zehn Jahren

Mieter Christoph Büttner wohnte mit seiner Familie zehn Jahre lang in der Friedenauer Büsingstraße, einer sehr ruhigen und sehr guten Wohngegend. Seine Miete von 1.400 Euro warm für 124 Quadratmeter habe er immer pünktlich bezahlt, sagt Büttner. Trotzdem mussten er und seine Familie vor kurzem raus aus der Wohnung. Der Eigentümer Santosh A., ein Radiologe, hatte die fristlose Kündigung ausgesprochen. Vorangegangen sei eine Beanstandung der Heizkosten, so Christoph Büttner. Da viele Wohnungen im Haus leer stehen, habe er quasi für das "ganze Haus" mitgeheizt. Seine Heizkostenabrechnung sei nach oben geklettert: "Die Heizungsrohre sind nicht isoliert und die drei Wohnungen unter uns waren seit zehn Jahren nicht mehr bewohnt." Aber die Misere geht noch weiter. Dringend notwendige Reparaturen am und im Haus begannen nach Angaben Büttners zwar, endeten dann aber abrupt und wurden nie zu Ende geführt - die Handwerker seien nicht bezahlt worden. Auch die Bauaufsicht wurde informiert: Wegen bröckelndem Putz von einem Balkon und tiefen Löchern am Hauseingang: "Da wurde dann Beton rüber gemacht", erzählt Christoph Büttner. Der Familienvater kann nicht nachvollziehen, dass ein so gut gelegenes Haus mit wunderschönen Wohnungen einfach leer steht. Den Grund kennt Büttner nicht: "Ich habe genug Freunde, die sofort einziehen würden, wenn die Wohnungen auf dem Markt verfügbar wären".

Schrott-Immobilien - das muss nicht sein

Warum der Hauseigentümer Santosh A. seine Häuser leer stehen und vergammeln lässt, darauf kann sich auch der Stadt- und Regionalplaner Werner Klinge keinen Reim machen: "Normalerweise ist das die Strategie, um ein Haus abrissreif zu machen und es dann höher und neuer zu bauen. Hier aber könnte der Eigentümer seine vernünftigen Immobilien mit Kusshand vermieten und viel Geld verdienen. Der Stadt- und Regionalplaner Klinge arbeitet im Büro "Plan und Praxis" in der Kreuzberger Manteuffelstraße. Sein Spezialgebiet sind Schrottimmobilien. Gemeinsam mit seinen Büro-Kollegen entwarf er im Auftrag des Bundesbauministeriums einen Leitfaden mit dem Titel: "Einsatz von Rechtsinstrumenten beim Umgang mit verwahrlosten Immobilien - sogenannten Schrottimmobilien." Im gesamten Bundesgebiet reisen die Kreuzberger herum, um Gemeinden zu helfen etwas gegen verwahrloste Immobilien zu tun. Sie erläutern Gesetze und Instrumente, die helfen können, Wohnraum zu retten. Berliner Behörden haben noch nicht um Rat nachgefragt. "Ohne Zweifel", sagt Werner Klinge, "könnten die Bezirke gegen den Leerstand das Zweckentfremdungsverbot anwenden." Egal, ob in der Elberfelder Straße in Moabit, der Friedenauer Fröaufstraße oder der Büsingstraße - Wohnungen von Santosh A. stehen dort bereits länger als sechs Monate leer.

Das passiert mit leerstehenden oder genutzten Immobilien mit Schäden/Problemen

Berlin könnte die betroffenen Häuser selbst instand setzen

Die Hauptfrage aber ist: Kann die Stadt in solchen Fällen eingreifen, um total verrottete, verwahrloste Gebäude wie weitere Häuser des Radiologen am Hindenburgdamm oder am Roseneck wieder bewohnbar zu machen? "Die Stadtplanungsämter im Bezirk könnten bei Gebäuden, die ganz verwahrlost sind, erst einmal ein Instandsetzungs- und ein Modernisierungsgebot erlassen. Dafür müssen sie mit dem Eigentümer einen Erörterungstermin und dann einen Plan entwickeln, in welcher Reihenfolge Instandsetzung und Modernisierung erfolgen sollen", sagt Klinge. Was aber ist, wenn der Eigentümer dies nicht will und zum Termin nicht erscheint? Dann, so erklärt Klinge, könne der Bezirk anstelle des Eigentümers handeln und das Haus instand setzen und modernisieren lassen - eine sogenannte Ersatzvornahme. "Die Bezirke müssen das Geld dafür vorstrecken. Aber die Summe kann dann als Last ins Grundbuch eingetragen werden. Und daraufhin kann beim Amtsgericht eine Zwangsversteigerung veranlasst werden." Die Folge: Das Grundstück und Hauskönnte vom Bezirk oder Senat ersteigert werden oder aber jemand anderes kauft es und der Bezirk erhält somit das ausgelegte Geld zurück. Dies also wäre ein möglicher Weg, eine solche Immobilie wieder auf den Markt zu kriegen. Der große Nachteil daran sei, sagt Planer Klinge, dass die betroffenen Bezirke dafür Geld in die Hand nehmen und in Vorkasse gehen müssen. "Das sind schnell mal Summen zwischen Einhunderttausend und einer Millionen Euro. Dieses Geld haben die Bezirke nicht. Denn es gibt leider keinen Fond. Man müsste das Geld in den Haushalt einstellen. Das passiert zu wenig."

Bezirke sind entpolitisiert

Der Kreuzberger Stadtplaner Klinge kritisiert die Bezirke und den Senat trotzdem: Denn ein Eigentümer sollte eben nicht machen können, was er will: "Es gibt die Landesbauaufsicht, die Wohnungsaufsicht und es gibt Gesetze, die verlangen, dass ein Eigentümer sein Grundstück in einem vernünftigen Zustand hält." Die Bezirke könnten, so Klinge weiter, rechtliche Anknüpfungspunkte finden und darauf pochen, dass sich der Eigentümer rechtskonform verhält: "Erörterungen mit einem Eigentümer sind im Baugesetzbuch geregelt und die Bezirke hätte sie schon längst angehen können." Schon allein eine Androhung, dass man etwas gegen die Verwahrlosung unternehmen und gegebenenfalls als Staat das Haus selbst instand setzen werde - allein diese Ankündigung staatlicher Instrumente – habe schon viele unwillige Eigentümer in die richtige Richtung gebracht, so Werner Klinge.

Diesen beschwerlichen Weg scheinen viele Bezirke aber nicht gehen zu wollen, denn die Bezirksparlamente sind entpolitisiert. Vor allem aber: Die Parteien können keine Koalitionen eingehen, sich nicht einfach zusammenschließen und dann mit ihrer Mehrheit ein Programm festlegen. Zum Beispiel, um ein seit 15 Jahren leer stehendes und komplett verwahrlostes Haus instand zu setzen. Denn entsprechend ihrer Stärke im Bezirksparlament sind die Parteien in den Bezirksämtern nach Proporz besetzt. Aufgrund dessen gelangen durchaus auch Stadträte in ein Amt, für das sie keine oder mangelnde fachliche Ausbildung haben. Und da können schon mal verwahrloste und leer stehende Häuser über ein Jahrzehnt hinweg übersehen werden.