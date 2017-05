22 Tote nach Selbstmordanschlag - Entsetzen nach Anschlag in Manchester

23.05.17 | 11:46 Uhr

22 Tote und rund 60 Verletzte, darunter auch Kinder: Der Anschlag in Manchester löst Entsetzen aus. Berlins Regierender Bürgermeister und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke zeigten sich betroffen. Für den Kirchentag überprüft die Polizei nochmal das Sicherheitskonzept.



Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) hat sich nach dem Anschlag von Manchester zutiefst betroffen gezeigt. "Ich kann mein Entsetzen und meine Abscheu kaum zum Ausdruck bringen vor der menschenverachtenden Tat", erklärte er am Dienstag. Ziel

seien diesmal bewusst Jugendliche gewesen, die ein friedliches Konzert besucht hätten. "Meine Gedanken - auch als Vater - sind bei allen Opfern und Angehörigen." Als feige und abscheulich verurteilte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke den Anschlag "Die Terroristen werden ihre Ziele nicht erreichen, nicht in Manchester, nicht in Großbritannien und auch nicht in Deutschland", erklärte der SPD-Politiker am Dienstag in Potsdam. Ein Attentäter hatte bei einem Popkonzert von Teenie-Star Ariana Grande am späten Montagabend eine selbstgebaute Bombe gezündet und mindestens 22 Menschen getötet. Darunter waren nach Polizeiangaben auch Kinder. Die Polizei behandelt den Fall als Terrorakt.

Merkel: "Deutschland steht an Ihrer Seite"

Bundespolitiker brachten ihre Trauer im Laufe des Vormittags zum Ausdruck. So nannte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Tat "unbegreiflich" und sagte, "dieser mutmaßliche terroristische Anschlag wird nur unsere Entschlossenheit stärken, weiter gemeinsam mit unseren britischen Freunden gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenverachtenden Taten planen und ausführen."

"Wir sind dem britischen Volk in diesem tragischen Moment besonders

verbunden", versicherte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nach den entsetzlichen Nachrichten, so Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, seien "Unsere Gedanken [...] jetzt

bei unseren britischen Freundinnen und Freunden. United we stand."



Kirchentag will für Opfer beten

Bei seiner Eröffnung am Mittwoch in Berlin will der Kirchentag der Opfer des jüngsten Anschlags in Großbritannien gedenken. "Wir werden die schrecklichen Ereignisse von Manchester in den Eröffnungsgottesdienst aufnehmen und für die Opfer beten", sagte Kirchentagssprecherin Sirkka Jendis am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Polizei überprüft Sicherheitskonzept für Kirchentag

Nach dem Anschlag sind die Sicherheitskräfte auf dem Evangelischen Kirchentag zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen. Es gebe aber "keine Anzeichen für eine besondere Terrorgefahr", sagte ein Sprecher am Dienstag. Die Sicherheitsvorkehrungen seien ohnehin deutlich schärfer als bei vorherigen Kirchentagen.

Liveblog tagesschau.de - Selbstmordanschlag in Manchester Aktuelle Informationen zu den weiteren Entwicklungen nach dem Selbstmordanschlag in Manchester finden Sie im Newsticker von tagesschau.de.

Vom 24. bis 28. Mai werden in Berlin mehr als 100.000 Besucher erwartet, daher stellt die Polizei sich ohnehin auf einen Großeinsatz ein. Es gebe bereits ein umfassendes Sicherheitskonzept, so der Sprecher der Berliner Polizei, Thomas Neuendorf im Inforadio, das werde vor dem Hintergrund des Anschlags nun noch einmal überprüft. Es geht nicht nur um den Kirchentag, sondern auch um die Absicherung des Auftritts von Barack Obama am Brandenburger Tor zu diesem Anlass und das DFB-Pokalfinale im Olympiastadion am Samstag.

Zu dem Sicherheitskonzept der Polizei gehören etwa Taschenkontrollen, die erstmals beim Kirchentag eingesetzt werden. Zudem werde auch vermehrt Videoüberwachung eingesetzt, so Neuendorf, man sehe sich gut aufgestellt. Zudem werde man Hilfe von Bundespolizei und aus anderen Bundesländern hinzuziehen. Die Polizei will mit 6.000 Einsatzkräften vor Ort sein. Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehören auch Barrieren, damit keine Fahrzeuge in die Menge fahren können, dazu sollen auch Einsatzfahrzeuge genutzt werden. Darüber hinaus werden Gullis, etwa in der Nähe des Brandenburger Tors abgesucht. Sprengstoffspürhunde und Präzisionsschützen sind im Einsatz.



Sendung: radioBERLIN 88,8, 23.05.2017, 10:00 Uhr