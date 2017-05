Trotz Sanierungen in den letzten Jahren - Jede dritte Eisenbahnbrücke in Brandenburg ist marode

12.05.17 | 06:11 Uhr

Baujahr vor 1937: Ein Großteil von Brandenburgs Eisenbahnbrücken ist älter als 80 Jahre und dementsprechend bröckelig. Um dem Verfall Herr zu werden, muss das Land schneller sanieren - oder gleich abreißen und neu bauen. Von Anne Kohlick



"Kategorie 4" heißt nichts Gutes. Diese Einstufung bekommen Eisenbahnbrücken mit gravierenden Schäden. Die beeinträchtigen zwar noch nicht die Sicherheit der Bauwerke, betont das Bundesverkehrsministerium - ihr Zustand ist aber so schlecht, dass "eine wirtschaftliche Instandsetzung nicht mehr möglich" ist. Im Klartext bedeutet das für die Eisenbahnbrücken in "Kategorie 4": Da hilft nur noch Abreißen und Neubauen.

In Brandenburg gehören 76 von 811 Eisenbahnbrücken in diese schlechteste Zustandskategorie. Das sind 9,4 Prozent aller Eisenbahnbrücken, die es im Land gibt. Mehr abrisswürdige Eisenbahnbrücken gibt es in keinem anderen Bundesland. Zum Vergleich: In Bayern gehören 3,2 Prozent zu "Kategorie 4". In Schleswig-Holstein sind es 4,0, in Rheinland-Pfalz 6,1 Prozent.



Zustandskategorien Kategorie 1 - Punktuelle Schäden - Maßnahmen des vorbeugenden Unterhalts sind bei langfristig ( länger als 30 Jahre ) zu erhaltenden Bauwerksteilen auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu prüfen.

Kategorie 2 - Größere Schäden - Maßnahmen des vorbeugenden Unterhalts sind bei lang- und mittelfristig ( länger als 18 Jahre ) zu erhaltenden Bauwerksteilen auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen.

Kategorie 3 - Umfangreiche Schäden - Eine Instandsetzung ist noch möglich , ihre Wirtschaftlichkeit ist zu prüfen.

Kategorie 4 - Gravierende Schäden - Eine wirtschaftliche Instandsetzung ist nicht mehr möglich. Quelle: Bundesverkehrsministerium Alle anzeigen

Durchschnittsalter der Brücken: 61 Jahre

Hinzu kommt ein Viertel der Brandenburger Eisenbahnbrücken (24,3 Prozent), das unter die "Kategorie 3" fällt. An diesen Brücken liegen "umfangreiche Schäden" vor - noch ist es aber möglich, sie wieder instandzusetzen. Ob sich eine Reparatur wirtschaftlich lohne, sei allerdings im Vorfeld zu prüfen, merkt das Bundesministerium für Verkehr an. Aktuelle Zahlen zu Brandenburgs Eisenbahnbrücken hat das Ministerium in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen bekanntgegeben, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Rechnet man die Brücken aus den beiden schlechtesten Zustandskategorien zusammen, wird klar: Jede dritte Eisenbahnbrücke in Brandenburg ist marode. Das ist kein Wunder, wenn man bedenkt, wann die Brücken gebaut wurden: Im Durchschnitt sind sie 61 Jahre alt. Rund 40 Prozent aller Eisenbahnbrücken in Brandenburg sind sogar über 80 Jahre alt, wurden also vor dem Jahr 1937 gebaut.



Der Verfall ist schneller als die Sanierungen

Die gravierenden Mängel an den Eisenbahnbrücken sind nicht neu. Bereits 2014 wurde durch eine Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag bekannt, dass ein Drittel der rund 800 Brandenburger Bahnbrücken baufällig ist. Seitdem wurden zwar 21 von ihnen saniert und zwölf weitere sollen noch in diesem Jahr fit gemacht werden - aber in der Zwischenzeit hat sich der Zustand anderer Brücken so stark verschlechtert, dass die Quote 2017 insgesamt noch schlechter ausfällt als 2014: Die Zahl der Brücken in der schlechtesten Kategorie ist von 8,1 auf 9,4 Prozent gestiegen.



Das kritisiert Annalena Baerbock, Grüne Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg: "Tausenden Pendlern drohen wegen der maroden Brücken Streckensperrungen, Umleitungen und Zugausfälle. Der Verfall der Schieneninfrastruktur gefährdet auch den Tourismus in der Mark." Die nächste Bundesregierung müsse deshalb deutlich mehr in die Infrastruktur der Eisenbahn investieren. Sendung: Antenne Brandenburg| 12.05.2017 | 00.03 Uhr