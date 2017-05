Mit viel medialer Aufmerksamkeit startete kurz nach Weihnachten in Berlin der "Marsch für Aleppo" - mit dem Plan, die 3.000 Kilometer der Flüchtlingsroute in entgegengesetzter Richtung zurückzulegen. Doch kurz vor der türkischen Grenze stockt der Solidaritätsmarsch.

Seit über vier Monaten sind die Aktivisten unterwegs, insgesamt waren in den bisher neun durchquerten Ländern rund 3.000 Teilnehmer dabei. Den Kern bilden etwa 30 Menschen, von denen die Hälfte bislang den kompletten Marsch absolvierte. Dieser Kern steckt nun in Verhandlungen über das weitere Vorgehen, im wahrsten Sinne des Wortes.

Seit einer Woche geht es nicht mehr voran. Die Aktivisten des "Civil March for Aleppo" pausieren im griechischen Thessaloniki. Allerdings nicht ganz freiwillig: Die Gruppe muss sich neu sortieren und überlegen, inwieweit die politische Entwicklung in der Türkei ein Risiko für den Friedens- beziehungsweise Solidaritätsmarsch darstellt.

Der Marsch für Aleppo war von Anfang an ein Politikum. Doch nun geraten die Aktivisten immer näher an die Front der Auseinandersetzung. Immerhin hielten es viele Kritiker von vornherein für sehr gewagt, sich am Ende bis nach Aleppo zu bewegen. Die Entscheidung, ob das nach wie vor das Ziel bleibt, solle bis Ende der Woche fallen. "Spätestens Anfang nächster Woche müssen wir es wissen", sagt Olényi. Drei Wochen brauche man dann bis zur Grenze.

"Das Ziel ist aber, dass es weiter geht", so Olényi. Dafür stehe man im engen Austausch mit Experten. Auch bürokratische Fragen, etwa zur Erteilung der Visa und zur Anmeldung einer Demonstration, müssen beantwortet werden. Organisatorin Anna Alboth sagte im "Tagesspiegel", dass man überlegen müsse, "ob es unserer Botschaft was bringt, das Risiko einzugehen". Und sie stellte die Frage, um die es zurzeit wohl besonders geht: "Macht es Sinn, wenn wir alle verhaftet werden?"

Der "Tagesspiegel" hatte am Dienstag getitelt, der Civil March stehe "vor dem Aus". Olényi mag das nicht bestätigen, räumt aber ein, dass es durchaus passieren könne, dass die Gruppe zu dem Entschluss kommt, dass der Marsch an der Grenze zur Türkei endet.

Die Zeit in Thessaloniki haben die Aktivisten genutzt, für Diskussionsrunden mit Flüchtlingen und einer Kundgebung auf dem Marktplatz, bei der Nachrichten an die Zivilisten in Aleppo in Flaschen gesammelt wurden. Solche Veranstaltungen hatte es auf allen Stationen des Marsches gegeben.

Bislang lief der Marsch weitgehend ohne Unterbrechung. Lediglich in Tschechien habe man mal einen Tag Pause einlegen müssen: Aber das lag nicht am politischen, sondern am wirklichen Klima. Minus 20 Grad Celsius und Schneestürme zwangen die Aktivisten zum Stopp.

Ansonsten gab es nur kleinere Probleme und keine größere Pause. Wobei es bereits im sächsischen Heidenau zu Drohungen kam, "dass unsere Unterkunft oder unsere Autos angezündet werden", berichtet Olényi. "Aber das waren zum Glück nur Sprüche." Am Ende hätten ein paar Reichsbürger gegen die Friedensbewegung demonstriert.