Aus einem Massengrab nahe Seelow (Märkisch-Oderland) direkt an der Bundesstraße 1 sind bislang die Überreste von 25 gefallenen Rotarmisten geborgen worden. "Wir haben eine zweite Reihe entdeckt, so dass die Leichenzahl noch steigen wird", erklärte Umbetter Joachim Kozlowski vom Volksbund Deutsche Kriegsgräber am Dienstag.

Nach Angaben der russischen Botschaft in Berlin waren historische Aufzeichnungen entdeckt worden, die auf den Bestattungsort in den Seelower Höhen hindeuteten. Details hierzu nannte Kozlowski nicht.