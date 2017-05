Nach Klagen über ein zu schweres Mathe-Abitur in Brandenburg bekommen Schüler eine neue Chance: Das Brandenburger Bildungsministerium bietet an, dass Abiturienten die Prüfung freiwillig ein zweites Mal ablegen dürfen.

Das Brandenburger Bildungsministerium erlaubt es Abiturienten, ihre Abi-Prüfung in Mathematik zu wiederholen. Die Schüler könnten die Arbeit am 12. Juni ein zweites Mal schreiben, hieß es am Freitag vom Ministerium in Potsdam.



Dafür müssten die Betroffenen allerdings einen Antrag stellen, den der Prüfungsausschuss der jeweiligen Schule dann genehmigen muss.