Gordon Hoffmann, Bildungsexperte der Brandenburger CDU im Landtag, hält das für nicht ganz unwahrscheinlich. "Wenn es tatsächlich so ist, dass in den Prüfungen teilweise Aufgaben dran kamen, die man vorher im Unterricht nicht behandelt hat - obwohl sie im Lehrplan standen - dann jammern die Schüler nicht, sondern sie beklagen sich vollkommen zu Recht. Und wenn das so ist, dann muss ja irgendwas schief gelaufen sein. Das Ministerium muss hier schnellstmöglich für Aufklärung sorgen."

Beim Bildungsministerium in Potsdam sind inzwischen Dutzende von Beschwerden eingegangen: Schüler, Lehrer und Schulleitungen klagen seit Mittwoch über die diesjährige Mathe-Abi-Prüfung in Brandenburg. Es seien ihnen Aufgaben gestellt worden, die im Unterricht teilweise gar nicht unterrichtet worden seien, heißt es. Konkret geht es um Aufgaben zur natürlichen Logarithmusfunktion - an dieser seien die meisten Prüflinge gescheitert.

Am Mittwoch wurde vom Bildungsministerium spontan ein Fragebogen an alle 170 betroffenen Schulen gemailt. So will man herausfinden, an welchen Schulen es besonders viele Beschwerden oder Probleme gab. Nach rbb-Informationen lagen dem Ministerium am Donnerstagnachmittag um die 100 Beschwerden vor. Zum Teil stammen diese auch von Lehrern und Schulleitungen.

Die Untersuchungen sollten schnell gehen, versprach am Ministeriumssprecher Ralf Kotsch am Mittwoch. "Es stehen zwei Vorwürfe im Raum. Der eine ist, dass die Aufgaben unverhältnismäßig schwer waren und dass es ungerecht war, weil zugleich mit den Berlinern geschrieben wurde, die mehr Mathe haben." Das sei aber nicht richtig, weil es verschiedene Aufgaben gewesen seien, so Kotsch. Und weiter: "Der zweite Vorwurf ist, dass der Stoff einer Aufgabe nicht behandelt wurde. Dem müssen wir jetzt wirklich ernsthaft nachgehen." Man habe bei den Schulen nachgefragt und erwarte noch am Donnerstag eine Antwort hierüber.