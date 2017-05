In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr junge Menschen für einen Arbeitsplatz bei der Brandenburger Polizei interessiert. Aber jeder Zweite zog seine Bewerbung wieder zurück. Einen wichtigen Grund sehen einige in der Höhe der Besoldung.

Eine Ausbildung für den gehobenen und mittleren Dienst begannen im Jahr 2016 etwa 350 junge Menschen. Jedoch wurden lediglich rund 160 derjenigen in den Polizeidienst übernommen, die den Besuch der Fachhochschule 2016 erfolgreich beendeten. Damit erreichte die Landesregierung ihre Zielmarke von 375 Übernahmen von Auszubildenden und Studenten pro Jahr nicht.

Die hohe Zahl der Interessenten, die ihre Bewerbungen abbrechen, erklärte der Sprecher des Innenministeriums, Ingo Decker, unter anderem mit dem 2010 eingeführten Online-Verfahren. Darüber seien im vergangenen Jahr 99,7 Prozent aller Bewerbungen gekommen. Zwar habe man die Bewerbungen auf diese Weise vereinfacht, zugleich seien sie aber unverbindlicher geworden. "Viele Interessenten haben sich in den vergangenen Jahren in mehreren Bundesländern für den Polizeidienst beworben und sich dann das attraktivste Angebot ausgesucht", so Decker.

Hier liegt nach Ansicht der GdP das größte Problem. "Wir müssen die Rahmenbedingungen für den Polizeidienst verbessern", so GdP-Landeschef Schuster. Im Vergleich aller Bundesländer sei die Besoldung der Beamten nur noch in Berlin schlechter als in Brandenburg. Viele junge Leute stellten nach Abgabe ihrer Bewerbungen fest, dass die Konditionen in anderen Bundesländern weitaus besser sind. "Dann nehmen sie schon gar nicht mehr am Auswahlverfahren für einen Platz in der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg teil."