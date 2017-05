Fast ein Drittel der Berliner hat einen Migrationshintergrund. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte, lebten 2015 in der Bundeshauptstadt 964.000 und in Brandenburg 145.000 Menschen mit Migrationshintergrund. Dies entspreche einem Anteil von 28 Prozent in Berlin und sechs Prozent in Brandenburg.

In Berlin am stärksten vertreten sind demnach Menschen mit türkischer Herkunft, ihre Zahl betrug zuletzt 231.000. Einen polnischen Migrationshintergrund hatten 80.000 Berliner. Die mit 52.000 Personen drittgrößte Gruppe sind Menschen mit russischer Herkunft. Polen und Russland sind der Statistik zufolge auch die häufigsten Herkunftsländer der Menschen mit Migrationshintergrund im Land Brandenburg (23.000 und 19.000).



Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund ist in verschiedenen Altersgruppen, vor allem in Berlin, sehr unterschiedlich, hieß es weiter. Mit 48 Prozent ist er in der Gruppe der Kinder unter 15 Jahren in Berlin deutlich höher als unter den Älteren ab 65 Jahren mit zehn Prozent. In Brandenburg betragen die Anteile demnach elf beziehungsweise drei Prozent.

Sendung: Inforadio, 24.05.2017, 13.04 Uhr