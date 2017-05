"Ein lückenloses Netz wird es in Zukunft nicht geben"

Mobilfunk in Brandenburg

Kein Netz - Funklöcher sind in Brandenburg keine Seltenheit. Der Wirtschaftsausschuss des Brandenburger Landtags hat am Mittwoch Vertreter von großen Mobilfunkanbietern um ihre Einschätzung zu flächendeckendem Netz gebeten - diese fiel ernüchternd aus.

Eine flächendeckende Versorgung mit Mobilfunk ist in Brandenburg nach Angaben von Unternehmensvertretern wirtschaftlich nicht machbar. Das erklärten am Mittwoch die Sprecher der drei großen Netz-Anbieter Deutsche Telekom, Telefonica Deutschland und Vodafone in einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Potsdamer Landtags.

Ein Mobilkunkanbieter sei eben kein Wohlfartsverein, betonte beispielsweise Philippe Gröschel von Telefonica Deutschland. "Unser Ziel ist es, Gewinne zu erwirtschaften und Dividende ausschütten zu können. Dementsprechend planen wir unser Netz unter starken wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das kann sein, neue Kunden zu generieren, es kann aber auch sein, an einem Ort nicht zu bauen", erklärte Gröschel.