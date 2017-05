Im Kampf gegen illegalen Müll auf den Straßen setzt der Berliner Bezirk Neukölln nach einer Testphase weiter auch auf einen privaten Sicherheitsdienst. Die "Müll-Sheriffs" gehen in die Verlängerung, teilte der Bezirk am Mittwoch mit.

Berlinweit fallen den Angaben zufolge jährlich knapp vier Millionen Euro für die Entsorgung illegalen Sperrmülls an. In Neukölln seien allein 2016 fast 4.200 Kubikmeter illegale Müllablagerungen entsorgt worden. Das entsprechen einem Volumen von mehr als 52 Omnibussen oder 19.000 gefüllten Badewannen.

Angesichts dieser Massen an Müll hatte Neukölln Müllsheriffs auf die Straßen des Bezirks geschickt. In der vierwöchigen Pilotphase sei die Müllmenge durch die Kontrolle an den Hotspots reduziert worden, hieß es. "Wir wissen jetzt, dass die Ablagerung von Müll in Sekunden geschieht: Teilweise wird er aus dem fahrenden Auto geworfen", so Giffey. Ein großer Teil sei gewerblicher Müll.

Die Zusammenarbeit mit den "Müll-Sheriffs" soll jetzt den Erkenntnissen der Testphase angepasst, die Einsatzzeiten auch auf den Tag ausgeweitet werden. "Täter sollen rund um die Uhr damit rechnen, erwischt zu werden. Wir brauchen die Mittel, um dauerhaft abzuschrecken", sagte die Bezirksbürgermeisterin weiter. Das Ordnungsamt könne nicht die Aufgabe des Sicherheitsdienstes übernehmen.

Giffey nannte zudem strukturelle Problemen: "Die Kollegen dürfen nur in Dienstkleidung auftreten und haben begrenzte Arbeitszeiten bis 22 Uhr. In einer Großstadt wie Berlin ist das nicht angemessen." Sie möchte, dass die Sheriffs auch ohne Dienstkleidung und in den Nachtstunden ermitteln dürfen.