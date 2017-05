Die muslimische Gemeinde in Frankfurt (Oder) zieht um. Nach einem Führungsstreit und überfüllten Gebetsräumen am alten Standort dürfen die Gläubigen ab Freitag vorübergehend ein Begegnungscafé nutzen. Die Stadt hilft der Gemeinde bei der Suche. Von Angelika Fey

Die muslimische Gemeinde in Frankfurt (Oder) zieht in ein Provisorium um. Für die Zeit des Fastenmonats Ramadan, der am 27. Mai beginnt, könnten die Gläubigen zum Freitagsgebet und zum Abendgebet in das Begegnungscafé "Blabla" gegenüber dem Rathaus kommen, gab Thomas Klähn, der Vorsitzende des Integrationsbeirates der Stadt Frankfurt (Oder), dem rbb bekannt.

Erst im Januar wurden zwei private Gebetsräume in der Stadtmitte hergerichtet. Doch der Platz in den Gebetsräumen in der Gubener Straße reichte nicht mehr aus. Bis zu 150 Männer sollen sich freitags auf den rund 80 Quadratmetern versammelt haben. Der neue Raum fasst 300 Menschen. Auch Frauen können nun zum Gebet kommen, da es einen abgetrennten Raum gibt.