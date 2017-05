#Muttertagswunsch geht in die zweite Runde

Statt Pralinen kindgerechte Arbeitszeiten, flexible Kita-Öffnungszeiten, andere Steuerklassen: Das sind Wünsche, die bei Twitter unter dem #Muttertagswunsch zusammenkommen. Die Aktion geht in die zweite Runde, weil sie so erfolgreich ist.

Jedes Jahr aufs Neue werden Mütter am Muttertag mit Blumen, Pralinen und Bildern ihrer Kinder beschenkt. Darüber freuen sie sich, aber viele brauchen etwas ganz anderes, wie die Twitter-Aktion #Muttertagswunsch bereits im vergangenen Jahr gezeigt hat. Dahinter stecken Christiane Finke vom Blog Mama arbeitet , das Interviewprojekt Family unplugged und Annette Loers vom Blog Mutterseelesonnig .

Den bloggenden Müttern ist es ein Dorn im Auge, wie durch die Werbeflut zum Muttertag - mit Kuchenrezepten, Pralinen und Blumen - die Geschlechterklischees zementiert werden. Beim Vatertag ist das aus ihrer Sicht kaum anders. "Die Mütter werden auf die Familie und ihre Arbeit im Haushalt reduziert, die Väter auf Sauftouren unter Männern."

Als bei Twitter die Frage nach den Wünschen der Mütter auftauchte, war der Weg zum Politischen nicht weit. Annette Loers von "Mutterseelesonnig" berichtet, inspiriert von diversen Muttertagswünschen in den sozialen Medien habe sie überlegt, was sie sich als Mutter wirklich wünsche: etwa eine gerechte Steuerklasse als Alleinerziehende, vernünftige und bezahlbare Kinderbetreuung auch für Kinder bis 14 Jahre und finanzielle und gesellschaftliche Anerkennung ihrer Erziehungsleistung. Sie fing an zu twittern und innerhalb weniger Stunden kamen tausende Tweets zusammen.



