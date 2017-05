Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung will mehr Kinder und Jugendliche für Technik begeistern und ihnen frühzeitig grundlegende Kenntnisse in Informatik und Programmierung vermitteln. Projektpartner des am Freitag vorgestellten Projektes ist das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS. Unterstützer sind das US-Unternehmen Google und die gemeinnützige Calliope gGmbH.

Mit dem Mini-Computer "Calliope mini" sollen Kinder ab der dritten Klasse über die Programmierplattform "Open Roberta" mit einer Programmiersprache Erfahrungen sammeln. Für die Lehrkräfte gibt es hierzu kostenfreie Fortbildungen.

Die Roberta-Initiative des Fraunhofer IAIS hatte bereits im Jahr 2014 das "Open Roberta Lab" ins Leben gerufen. Nachdem die Programmierplattform bislang vorrangig an weiterführenden Schulen eingesetzt wurde, bringt der eEducation Berlin Masterplan, in dessen Rahmen das am Freitag vorgestellte Projekt läuft, das Programmier-Projekt jetzt auch an die Grundschulen.