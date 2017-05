Audio: Inforadio | 10.05.2017 | Kersten Mügge

Bundesregierung will Sanktionen verschärfen - Nordkorea soll keine Gelder mehr von Berliner Hostel bekommen

10.05.17 | 08:54 Uhr

Für Nordkorea gelten wegen des Atomprogramms strenge internationale Sanktionen. Das Land soll keine Devisen einnehmen. Doch das Regime nutzt Schlupflöcher: In Berlin spült ein Hostel Geld in die Kassen des Diktators. Das will die Bundesregierung jetzt beenden.

Die Bundesregierung will die Geschäftstätigkeiten der nordkoreanischen Botschaft in Berlin erheblich einschränken. So sollen die Betreiber des City Hostels und eines Tagungsszentrums auf dem Gelände der Botschaft zur Aufgabe gebracht werden. Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" drohen den Pächtern Bußgelder, wenn sie ihre Verträge mit Nordkorea nicht beenden. Damit soll verhindert werden, dass Geld, das in Deutschland erwirtschaftet wird, unter anderem in das Atomwaffen-Programm Nordkoreas fließt.

Reportage tagesschau.de - Im Stockbett bei Kim Jong Un Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" zeigen, wie Nordkorea über ein Berliner Hostel Devisen einnimmt - und wie dies gestoppt werden soll.



Nordkorea hat einen Teil seines großen Botschaftsgeländes in Berlin untervermietet, um Devisen zu erwirtschaften. Hohe fünfstellige Beträge würden auf diese Weise jeden Monat erzielt. Angeblich zahlt allein der Hostel-Betreiber jeden Monat 38.000 Euro Miete. Der Recherche zufolge dienen die Botschaften der Diktatur weltweit dazu, die internationalen Finanzsanktionen zu unterlaufen. Die Pacht von Liegenschaften der Botschaft verstoße jedoch gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und das EU-Sanktionsrecht. Dies soll nun gestoppt werden.

"Finanzquellen austrocknen"

Hintergrund der Strafmaßnahme seien "die permanenten nuklearen Drohgebärden, die uns große Sorgen machen“, zitierten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR am Dienstag aus einer Erklärung des Auswärtigen Amts. Außen-Staatssekretär Markus Ederer sagte, es sei notwendig, "dass wir die Finanzquellen dieses Nuklearprogramms noch konsequenter austrocknen." Mit erhöhtem Druck wolle man Nordkorea zurück zu den Verhandlungen über sein Atomprogramm bringen.

Hostel und Tagungsszentrum sollen "zeitnah" schließen

Wann das Hostel und das Kongresszentrum schließen müssen, ist offen. Die Sanktionen werden derzeit zwischen dem Außenministerium, dem Bundeskanzleramt und den Ministerien für Justiz und Wirtschaft abgestimmt, heißt es. Gewünscht ist, dass sie "zeitnah" umgesetzt werden. Zu DDR-Zeiten beherbergte die nordkoreanische Botschaft in der Glinkastraße bis zu 100 Diplomaten. Heute sind es den Angaben zufolge nur noch etwa zehn. Nachdem das große Gebäude der konsularischen Abteilung nicht mehr gebraucht wurde, mietete es ein Geschäftsmann im Jahr 2004 an und richtete dort die Unterkunft für Rucksacktouristen ein.

Botschaft gilt als "Problemfall"

Die nordkoreanische Vertretung in Berlin gilt in Regierungskreisen seit Jahren als Problemfall, heißt es in den Berichten. Die Vertretung stehe seit Jahren unter Beobachtung, weil sie eine Rolle bei der versuchten Beschaffung von sensiblen Gütern für das nordkoreanische Waffenprogramm spiele. Zudem seien Diplomaten auch kriminell geworden, um Devisen zu beschaffen, etwa als Drogen- oder Elfenbeinschmuggler. Nordkorea löst mit seinen atomaren Ambitionen international Sorge aus. Machthaber Kim Jong Un hatte jüngst Japan, Südkorea und den USA mit einem Angriff gedroht. US-Präsident Donald Trump erhöht seit Beginn seiner Präsidentschaft den Druck auf Nordkorea und hat auch ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen.

Sendung: Abendschau, 10.05.2017, 19.30 Uhr