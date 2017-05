Audio: RadioBerlin88,8 | 04.05.2017 | Nuri Alexander

Interview | Schulstrukturreform in Berlin - Wenn sich die Milieus nicht mehr mischen

08.05.17 | 13:17 Uhr

Gewaltvorfälle, hohe Fehlzeiten und schlechte oder gar keine Abschlüsse: Integrierte Sekundarschulen ohne gymnasiale Oberstufe in Berlin drohen wieder zu "Restschulen" zu werden, so wie früher die Hauptschulen. Das ist gefährlich, sagt Schulleiter Nuri Alexander.

rbb: Herr Kiefer, Lehrer müssen erstmal lange bei den Schülern um Aufmerksamkeit ringen, bevor sie überhaupt mit dem Unterricht beginnen können. Sie sind Schulleiter der Gemeinschschaftsschule Campus Hannah Höch in Reinickendorf. Gibt es diese Probleme vor allem an solchen Brennpunktschulen? Nuri Alexander Kiefer: Das Problem ist, dass es Schulen gibt, an denen fast 100 Prozent der Schülerinnen und Schüler Migrationshintergrund haben, was in keinster Weise mit den sozialräumlichen Gegebenheiten übereinstimmt. Das heißt, es entstehen an bestimmten Schulen künstliche Milieus, die dann auch zu höherer Bildungs- und Schuldistanz und Problemen mit Gewalt führen. An diesen Schulen herrscht das Gefühl: Wir sind die Zurückgelassenen.

Brauchen wir mehr Lehrer oder eine Ganztagsbetreuung?

Die Schulstruktur an sich ist nicht hilfreich. Es ist erwiesen, dass Kinder aus armen Familien bei gleicher Intelligenz wesentlich schlechtere Chancen auf ein Abitur und höhere Bildung haben, als Kinder aus Mittelschichts- oder Oberschichtsfamilien.

Auch in armen Haushalten können Kinder mit auf den Weg bekommen, dass es wichtig ist zu lernen. Wenn Eltern das aber nicht machen: Was kann der Staat tun?

Wenn klar ist, dass die Kinder in einer problematischen Situation sind, müsste der Staat diese Familien relativ früh unterstützen. Das passiert zu wenig und häufig zu spät. Oft ist schon bei Kindern in der ersten oder zweiten Klasse die familiäre Situation so problematisch, dass das Kind den Kopf überhaupt nicht frei hat, um zu lernen. Wir wissen ja auch, dass in zahlreichen Berliner Jugendämtern die personellen und finanziellen Ressourcen nicht ausreichen, um diese Kinder früh zu unterstützen.

Sie nennen die Gemeinschaftsschulen ohne gymnasiale Oberstufe "das verkorkste Ende der Schulstrukturreform".

Vor ein paar Jahren wurden in Berlin die Hauptschulen mit den Realschulen zusammengelegt zu den integrierten Sekundarschulen. Die gehen von der 7. bis zur 10., manche bis zur 13. Klasse. Auch die wenigen Gesamtschulen hat man in dieses neue System mit hineingeswitcht. Die Gymnasien hat man belassen. Wir haben also heute ein Schulsystem mit zwei Säulen: die Gymnasien und die integrierten Sekundarschulen. Allerdings gibt es sehr unterschiedliche Sekundarschulen: solche, die aus ehemaligen Hauptschulen und solche, die aus ehemaligen Gesamtschulen hervorgegangen sind.



Ich habe von Ausbildungsbetrieben gehört, die die Hauptschule gut fanden: weil dort die Schüler gezielt für den Handwerksberuf fit gemacht wurden. War die Reform gut gemeint, aber nicht gut gemacht?

Die Schulreform hat nicht die Schüler reformiert, nur das System. Die Hauptschulen hatten keine Akzeptanz mehr bei der Elternschaft. Sie waren die Reste-Schule für alle, die es nicht auf die Realschule oder das Gymnasium geschafft haben. Die Schulen zusammenzulegen und damit den Schülern mehr Perspektiven und Abschlüsse zu ermöglichen, war richtig.

Sie sprechen aber von einer "verkorksten Schulstruktur".

Ja, weil die Zusammenlegung der Schulen allein nicht den Effekt gebracht hat. Weil wir sehr unterschiedliche Sekundarschulen haben: welche mit und welche ohne gymnasiale Oberstufe. Die Schulen ohne gymnasiale Oberstufe sind nach wie vor sehr schlecht nachgefragt und entwickeln sich jetzt auch wieder zu so einer Art Reste-Schule. Deswegen entsteht dort eine Schulatmosphäre, die für den Bildungserfolg nicht sehr förderlich ist.

Ist die Lehrerausbildung gut und haben wir die richtigen Lehrer?

Momentan ist es bereits eine große Herausforderung, sicherzustellen, dass wir überhaupt zahlenmäßig genügend Lehrkräfte bekommen - und die in einer guten Qualität für die jeweilige schulische Situation. Berlin hat schon einen wichtigen Schritt unternommen, indem die Lehrerausbildung reformiert und verändert wurde. Aber bis diese neu ausgebildeten Kräfte zur Verfügung stehen, dauert es noch ein paar Jahre. Deshalb muss man sich für eine gewisse Zeit mit den sogenannten Quereinsteigern aushelfen. Da fehlt natürlich häufig eine pädagogische Grundqualifikation, die über das Studium erlangt wird. Die Kolleginnen und Kollegen nachzuqualifizieren, ist eine große Herausforderung; insbesondere an den Schulen, an denen nicht immer die Bildung an erster Stelle steht, sondern die Erziehung.

Und die, die sich jetzt für ein Lehramtsstudium entscheiden, wissen die, was auf sie zukommt?

Immerhin gibt es während des Studiums verschiedene Praxissemester und Praktika, in denen Lehramtsanwärter in Schulen hineinschnuppern und erfahren können, was es eigentlich bedeutet, Lehrerin oder Lehrer zu sein. Wie ich bereits gesagt habe, gibt es aber höchst unterschiedliche schulische Milieus: Gymnasien, an denen kaum Schüler mit Migrationshintergrund sind, und Schulen, an denen 95 Prozent der Schüler Migrationshintergrund haben. Daher sind schon beim Thema Sprachbildung sehr unterschiedliche Kompetenzen von Lehrkräften erforderlich. Man muss die Ressourcen eigentlich sehr viel schulspezifischer steuern.

Ich ernenne Sie jetzt mal einen Monat zum Schulsenator. Was machen Sie?

Als erstes würde ich schauen, dass die zweite Säule des Schulsystems, die integrierten Sekundarschulen, tatsächlich gleichwertig zu den Gymnasien ist. Da müssen wir uns den Schulen widmen, die schlecht nachgefragt sind und die auch schlechte Ergebnisse bei den Abschlüssen liefern. Das kann man nicht den Schulen anlasten, das sind strukturelle Probleme und die müssen wir beseitigen. Ich nehme also zwei, drei Schulen ohne gymnasiale Oberstufe zusammen und statte sie mit einer gemeinsamen gymnasialen Oberstufe aus. Auch im Schulsystem muss man so vorgehen wie etwa beim Wohnungsbau. Da baut man auch keine Quartiere nur für Menschen mit hohen Einkommen und andere für Menschen mit niedrigen Einkommen, sondern muss versuchen, über das Quartiersmanagement und die Sozialraumsteuerung gemischte Milieus herzustellen. Das Gespräch führte Ingo Hoppe, RadioBerlin 88,8