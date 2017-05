Der Organisator der fremdenfeindlichen Pogida-Demonstrationen in Potsdam, Christian Müller, soll wegen Körperverletzung in Haft. Das Landgericht hat am Montag die Berufung des 33-Jährigen abgewiesen, da er nicht zur Verhandlung erschien. Das Amtsgericht hatte ein Jahr Haft gegen Müller verhängt, weil er laut Urteil in der Silvesternacht 2014/15 zwei Partygäste verprügelt hat.