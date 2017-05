Schramm entfernt seit über 30 Jahren in ganz Deutschland rechtsextreme Schmierereien und Aufkleber. Zuletzt wurde die 71-Jährige aus diesem Grund wegen Sachbeschädigung vom Berliner Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt. Sie hatte in einem Berliner Fußgängertunnel aus der Parole "Merkel muss weg" ein "Merke! Hass weg!" in Pink kreiert.



Gegen das Urteil legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein, weil sie es für zu milde befand. Mensah-Schramm habe "keine Vorbildfunktion", hieß es. Auch die Seniorin erhob Einspruch und will von allen Vorwürfen freigesprochen werden. Der Fall liegt beim Berliner Landgericht. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, ist unklar.



Für ihre Zivilcourage ist Mensah-Schramm mehrfach geehrt worden, etwa mit dem Göttinger Friedenspreis (2015) oder dem Silvio-Meier-Preis (2016). Zudem wird ihre Arbeit immer häufiger zum Ausstellungsobjekt. So präsentierte das NS-Dokumentationszentrum München in einer Sonderausstellung im März rund zehn Ordner mit Fotos ihrer Putz-Aktionen. Im vergangenen Jahr machte das Deutsche Historische Museum in Berlin auf ihre Arbeit aufmerksam.