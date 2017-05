Video: Brandenburg aktuell | 21.05.2017 | Agata Horbacz

Nicht genügend geeignete Bewerber - Brandenburgs Polizei heuert Nachwuchs aus Polen an

22.05.17 | 11:45 Uhr

Rund 300 Brandenburger Polizisten gehen jedes Jahr in den Ruhestand und 350 neue sollen ausgebildet werden. Doch in der Praxis geht die Rechnung nicht auf. Die neuen Hoffnungsträger der Brandenburger kommen aus Polen. Von Agata Horbacz

Bis zu 4.000 junge Männer und Frauen bewerben jedes Jahr an der Polizeischule Oranienburg. Und obwohl die Summe auf den ersten Blick beeindruckend ist, gelingt es nicht immer die freien 275 Plätze zu besetzen. Denn an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg fallen 30 Prozent der Bewerber schon beim Sporttest durch und 40 Prozent, wenn es um die psychische Stabilität geht. So ist es seit 2015. Die Polizeischule hatte sich deswegen entschlossen, die Bewerber in Polen zu suchen. Das habe deutliche Vorteile, sagt der Präsident der Polizeischule in Oranienburg Rainer Grieger. "Zum einen wenn wir mit polnischen Bürgern zu tun haben, was sehr häufig der Fall ist. Wir haben große Verkehrsadern von West nach Ost und von Ost nach West", sagt Grieger. "Zum anderen arbeiten wir sehr eng mit der polnischen Polizei zusammen und so können wir uns viel besser verständigen." Deswegen sei es auch ein sehr großer Wunsch der Landesregierung und des Polizeipräsidiums, erklärt Grieger.

Zahl der polnischen Bewerber steigt langsam

Die ersten Erfolge sind schon zu sehen: Seit zwei Jahren lernen in der Polizeischule drei Polen. Einer von ihnen ist der 23-jährige Mikolaj Piatek aus Warschau. Er hatte zufällig Informationen über das Studium in Oranienburg gefunden und sein Studium in Polen vor zwei Jahren aufgegeben. "Ich hab's im Internet gelesen, da war auch die Seite der Fachhochschule schon auf Polnisch. Man hat einfach gesehen, dass sie polnischen Bewerbern gegenüber sehr offen sind, und dann hab ich es einfach versucht", sagt der 23-Jährige. Mikolaj Piatek schließen sich in diesem Jahr weitere drei Studenten an. Sie haben ihre Ausbildung in Oranienburg an der Brandenburger Polizeischule sicher. Mitte Mai gab es aber noch eine zweite Aufnahmeprüfung. Auf die Ergebnisse warten jetzt sieben weitere polnische Bewerber und damit auf ihre Ausbildungschance in Brandenburg.

Sprachliche Probleme