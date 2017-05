Trotz verstärkter Polizeipräsenz ist die Zahl der Gewaltverbrechen auf und um den Alexanderplatz in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen. Die angekündigte Kombiwache soll deshalb 24 Stunden am Tag besetzt sein.

Derzeit laufe noch das Genehmigungsverfahren für den Bau, antwortete die Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. Nach den aktuellen Zahlen der Polizei ist die Kriminalität trotz verstärkter Kontrollen durch die Beamten auf dem Alex weiterhin hoch.



Das Gebäude für die Polizeiwache soll in der Nähe des Berolinahauses, das gegenüber dem Einkaufszentrum Alexa liegt, entstehen. Es wird etwa 70 Quadratmeter groß sein. Derzeit ist die Polizeidirektion in der Keibelstraße am nähsten zu dem Platz. Durch das Haus der Elektrotechnik, der lange Riegelbau an der Alexanderstraße, gibt es von der Wache jedoch keine direkte Zufahrt zum Alexanderplatz.