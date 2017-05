Polizisten fordern Beteiligung an Schießstand-Studie ein

Beamte der Berliner Polizei und ihre Angehörigen haben am Freitag eine Petition im Abgeordnetenhaus übergeben. Sie fordern darin, dass sie in die geplante Studie zu den Berliner Schießständen einbezogen werden . Obwohl sie und ihre Erkrankung Auslöser dieser Studie sind, seien sie bisher davon ausgeschlossen.

Die Erkrankungen der Polizisten hatte der rbb 2015 erstmals öffentlich gemacht. Seit dieser Zeit ließen sich bislang 150 Polizisten in der Charité untersuchen. Bei fast allen 150 Untersuchten wurden giftige und krebserregende Schwermetalle wie Arsen, Antimon oder Blei in Blut und Urin gefunden. Außerdem, so stellte die Charité fest, zeigen 40 Prozent von den 150 Polizisten "irritative Belastungen des Bronchialsystems".

"Ich habe jahrelang als SEK- Beamter meinen Kopf für die Sicherheit dieser Stadt hingehalten", sagte Karsten L. am Freitag bei der Übergabe der Petition dem rbb. "Ich habe sogar meinen Sohn ermuntert, dass er auch Polizist wird. Wir haben immer wieder den Schießpulver-Dreck auf unseren Lungen gehabt, weil Abluftanlagen nicht funktionieren. Ich möchte jetzt nicht von der Politik im Stich gelassen werden."