Damit in Potsdam eine neue Moschee eingerichtet werden kann, schießt das Land 30.000 Euro zu. Derzeit beten die Muslime in den Hallen der Biosphäre. Die Stadt Potsdam trägt die Mietkosten - und die sind nicht ohne.

Brandenburgs Kulturministerium will für Projekte muslimischer Gemeinden in diesem Jahr insgesamt rund 90.000 Euro zur Verfügung stellen. Davon seien 30.000 Euro für Gebetsräume der islamischen Gemeinde in Potsdam vorgesehen, bestätigte Ministeriumssprecher Stephan Breiding am Mittwoch dem rbb.