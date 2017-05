Zweckentfremdungsverbot greift nicht - Schrottimmobilie bleibt vorerst Schandfleck im Kiez

17.05.17 | 19:57 Uhr

Ein großes Wohnhaus in zentraler Lage in Steglitz ist seit 15 Jahren unbewohnt – trotz der Wohnungsnot in Berlin. Bezirkspolitiker schauen hilflos zu. Der Schandfleck für den Kiez bleibt, obwohl das Zweckentfremdungsverbot beim Kampf gegen den Leerstand helfen sollte.

Der Gebäudekomplex am Lichterfelder Gardeschützenweg Ecke Hindenburgdamm verwahrlost seit 15 Jahren. Wer nachfragt beim Bezirksamt, erhält stets die gleich Antwort: Nein, es hat sich nichts getan, derzeit kann der Bezirk nichts unternehmen, um den Verfall des Hauses im Berliner Südwesten zu stoppen. Das Verbot der Zweckentfremdung scheint jedenfalls nicht zu greifen, denn die Wohnungen sind so marode, dass sie gar nicht mehr zu vermieten sind. Der Bezirksverordnete Martin Matz fordert deshalb das Abgeordnetenhaus dringend auf, das Gesetz zum Verbot der Zweckentfremdung rasch zu ändern. Wie in Hamburg müsse es möglich sein, sagt Matz, einen Treuhänder einzusetzen, wenn der Eigentümer innerhalb einer festgelegten Frist den Leerstand und die Verwahrlosung nicht beendet.

Anwalt sieht keinen Interessenskonflikt

Mit dem Eigentümer und Erben, dem Berliner Santosh A., über den Zustand seines Hauses am Hindenburgdamm zu reden, ist dem Bezirk offenbar nicht möglich. Auch sein Anwalt will über seinen Mandanten nichts sagen: Rechtsanwalt Torsten Hippe vertritt Eigentümer A. seit Jahren in Mietsachen. Hippe ist Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf und leitet dort den Stadtplanungsausschuss. Auf der Internetseite der CDU Fraktion wirbt Hippe für die "Erhaltung der guten Lebensbedingungen im Bezirk". Auf Nachfrage erklärte der Anwalt gegenüber dem rbb: Eine mögliche Interessenkollision zwischen seinem politischen Amt und der Tätigkeit als Rechtsanwalt für seinen Mandanten schließe er aus. Er habe nicht nur das Recht zu schweigen als Anwalt, sondern sogar die Pflicht zu schweigen. Aufträge, die mit seinen Aufgaben als Bezirkspolitiker kollidieren, nehme er nicht an: "Soweit es um das Haus Hindenburgdamm Ecke Gardeschützenweg geht, werde ich mich auch weiter aus allen Beratungen heraushalten und keinen Einfluss auf diese nehmen."

Die Hauptfrage aber ist: Kann die Stadt in solchen Fällen eingreifen, um total verrottete, verwahrloste Gebäude wie weitere Häuser des Radiologen Santosh A. am Hindenburgdamm oder am Roseneck wieder bewohnbar zu machen? "Die Stadtplanungsämter im Bezirk könnten bei Gebäuden, die ganz verwahrlost sind, erst einmal ein Instandsetzungs- und ein Modernisierungsgebot erlassen. Dafür müssen sie mit dem Eigentümer einen Erörterungstermin und dann einen Plan entwickeln, in welcher Reihenfolge Instandsetzung und Modernisierung erfolgen sollen", sagt der Kreuzberger Stadt- und Regionalplaner Werner Klinge.

Bezirk müsste in Vorkasse gehen

Was aber ist, wenn der Eigentümer dies nicht will und zum Termin nicht erscheint? Dann, so erklärt Klinge, könne der Bezirk anstelle des Eigentümers handeln und das Haus instand setzen und modernisieren lassen - eine sogenannte Ersatzvornahme. "Die Bezirke müssen das Geld dafür vorstrecken. Aber die Summe kann dann als Last ins Grundbuch eingetragen werden. Und daraufhin kann beim Amtsgericht eine Zwangsversteigerung veranlasst werden." Die Folge: Das Grundstück und Hauskönnte vom Bezirk oder Senat ersteigert werden oder aber jemand anderes kauft es und der Bezirk erhält somit das ausgelegte Geld zurück. Dies also wäre ein möglicher Weg, eine solche Immobilie wieder auf den Markt zu kriegen. Der große Nachteil daran sei, sagt Planer Klinge, dass die betroffenen Bezirke in Vorkasse gehen müssen. "Das sind schnell mal Summen zwischen 100.000 und einer Million Euro. Dieses Geld haben die Bezirke nicht, denn es gibt leider keinen Fonds. Man müsste das Geld in den Haushalt einstellen. Das passiert zu wenig."

Das passiert mit leerstehenden oder genutzten Immobilien mit Schäden/Problemen

Mit Informationen von Ansgar Hocke Sendung: Abendschau, 17.05.2017, 19.30 Uhr