Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 14.05.2017 | 20:08 Uhr

Ich weiß jetzt nicht, wozu solche maßlosen, "überbordenden" Vokabeln wie geschockt verwendet werden. Mit einem Schock hat so etwas in keinem einzigen Fall zu tun. Nur mit der Konsequenz von Wahlergebnissen, die in diesem Land freier zustandekommen als in vielen anderen Ländern. Wer sollte denn Schwierigkeiten mit dieser Konsequenz haben? Was droht verlustig zu gehen? Das eigene Leben? Die körperliche Unversehrtheit? Oder ein gut dotierten, im Vergleich zur Wirtschaft allerdings nicht übermäßig hoch bezahlter Posten?



Demokratie nur als Ausübung von Regierungsgeschäften zu sehen, wäre jedenfalls eine reichliche Verkürzung von Demokratie. Gleich viel wie das in der Regierung passiert außerhalb der Regierung: durch Medien, durch veränderte Stimmungslage, die zutreffend und unzutreffend interpretiert werden, durch "Chemie" zwischen den Beteiligten, also einem Können und Nichtkönnen miteinander.



Also tiefer hängen das Ganze ...