Die von Schäuble in Aussicht gestellten Steuersenkungen könnten die Mehreinnahmen wieder egalisieren, so Görke weiter. "Für die Kommunen im Land Brandenburg würde das ab 2018 steuerliche Mindereinnahmen von rund 83 Millionen Euro bedeuten", kalkuliert Görke. "Allein die Deckungslücken in den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 betragen 182,7 Millionen und 173,2 Millionen Euro. Rechnet man die in Aussicht gestellten Steuerentlastungen nach der Bundestagswahl hinzu, wird klar, dass sich auch nach der erfreulichen Mai-Steuerschätzung kaum weitere Gestaltungsspielräume eröffnen", so Görke.