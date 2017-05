Prävention, Stärkung der Einsatzkräfte und Betreuung etwaiger Opfer im Ernstfall: Mit diesen drei Maßnahmen will der rot-rot-grüne Senat künftig gegen die Terrorgefahr in Berlin vorgehen. Und er hat es eilig mit dem neuen Paket. Von Ute Schuhmacher

Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin will stärker gegen Terror vorgehen. Sie setzt dabei auf drei Dinge: Sie will vorbeugen, Einsatzkräfte stärken und im Ernstfall Opfer und ihre Angehörigen besser betreuen. So steht es in einem parlamentarischen Antrag, den die Abgeordnetenhausfraktionen der Koalition noch im Juni ins Parlament einbringen wollen.