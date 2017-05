Audio: radioBERLIN 88,8 | Podiumsdiskussion mit Sandra Scheeres

Debatte im rbb-Sendesaal - Bildungssenatorin Scheeres auf dem heißen Stuhl

12.05.17 | 06:53 Uhr

Der Druck auf Referendare ist hoch. Das zeigt auch der neue Dokumentarfilm "Zwischen den Stühlen". Aber wie steht das Land Berlin den Referandaren bei? Bildungssenatorin Scheeres bezog am Donnerstag im rbb Position. Von Kirsten Buchmann

Ein Klassenzimmer in einer Berliner Sekundarschule. Die Referendarin Katja Wolf schreibt die Namen großer Seefahrer an die Tafel, Magellan, Columbus, da Gama. Sie will ihre Schüler für Geschichte zu interessieren. Doch die Sekundarschüler dazu zu bekommen, dass sie ruhig zuhören und sich am Unterricht beteiligen, ist für sie als Referendarin nicht immer leicht. Einige Schüler raufen, während sie mit dem Unterricht anfangen will. Keiner dreht sich zu ihr um.

Katja Wolf bei der Podiumsdebatte am Donnerstag

Die Szene stammt aus dem Film "Zwischen den Stühlen", der am Donnerstagabend vor einer Podiumsdiskussion mit Bildungssenatorin Sandra Scheeres im großen Sendesaal des rbb gezeigt wurde. In seinem Abschlussfilm an der Filmuniversität Babelsberg nimmt Jakob Schmidt in den Blick, welche Bedingungen drei Berliner Referendare vorfinden. Er ist nah an ihnen dran, wenn sie sich an ihre Rolle als Lehrer herantasten. "Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie das mit Passion machen, weil sie für den Beruf brennen. Das fand ich spannend", erklärt Schmidt und sagt über die Lehrer: "Deshalb sind das ja auch Helden."

Wie ein Fußabdruck auf nassem Sand

Katja Wolf ist in einer Filmszene ihr Frust anzumerken, weil ihre Schüler den Stoff, den sie mit ihnen durchgenommen hat, in der nächsten Stunde schon wieder vergessen haben. "Wie ein Fußabdruck im Sand, die Welle spült ihn weg. Da ist nichts hängen geblieben." An das Whiteboard schreibt sie: "Manchmal weiß ich kaum, was ich machen soll." Ein Kollege tröstet Katja Wolf im Film: "Es geht nicht gegen dich. Es geht gegen das System Schule." Er ist überzeugt: Die Schüler hätten mehr Chancen, wenn die Klassen ein bisschen kleiner wären. Katja hätte gerne, "dass so ein Minister sich eine Woche hinstellt und eine Klasse unterrichtet." Ihr Eindruck: So funktioniert es nicht.

Ingo Hoppe (M) vom rbb-Sender radioBERLIN 88,8 moderierte die Debatte

Scheeres bleibt allgemein

Inzwischen hat Katja Wolf ihr Referendariat abgeschlossen und unterrichtet an einer Grundschule. Fragen hat sie trotzdem noch. Eine davon ist: Wie soll sie in einer Klasse mit 24 Schülern künftig nach dem neuen Rahmenlehrplan verstärkt Medienerziehung in den Unterricht einbeziehen, wenn es im Computerraum nur zwölf oder sechzehn Computer gibt? Und das formuliert sie dann auch in der Podiumsdiskussion mit Scheeres nach dem Film-Preview. Bildungssenatorin Sandra Scheeres bleibt allerdings am Donnerstagabend zu dem Thema Digitalisierung allgemein: "Wir haben im Koalitionsvertrag formuliert, dass wir in Zukunft stufenweise IT-Beauftragte benötigen", sagt sie. Das sei ein Riesenthema an den Schulen.

Katja Wolf und Robert Rauh

Mehr Personal für Brennpunkt-Schulen

Schulen in sozialen Brennpunkten zu unterstützen, und zwar durch die besten Lehrer, ist einem weiteren Diskussionspartner, dem Vorsitzenden des Landeselternausschusses, Norman Heise, ein Anliegen. Ihm signalisiert die Senatorin: Für diese Schulen gebe es durch das Bonus-Programm zusätzliche Mittel, auch um zusätzliches pädagogisches Personal einzustellen. Dieses Programm werde weitergehen. Und: "Bei viel Bedarf soll es weiter ausgebaut werden." Der Lehrer und Buchautor Robert Rauh fordert allgemein bessere Lehrer-Arbeitsbedingungen. Diese müssten - gerade jetzt, als Strategie gegen Lehrermangel - so verändert werden, dass nicht viele Pädagogen wegen der hohen Arbeitsbelastung nur Teilzeit arbeiten. "Wenn nur die Hälfte mit der Stundenzahl hochgehen würde, würden Sie 700 Lehrerstellen automatisch schaffen." Dafür müssten Lehrer von der Bürokratie und Organisatorischem entlastet werden, wie Aufsichten führen oder Statistiken ausfüllen. Das könnten Lehramtsstudenten als Job erledigen. Die Senatorin deutet die Situation anderes: Teilzeit arbeiteten viele Frauen, um Beruf und Familie zu vereinbaren. Dass sich beide Positionen annähern, dürfte noch ein längerer Prozess sein.