Schadstoffe in Schießlanlagen

Polizisten fordern Beteiligung an Schießstand-Studie ein

Der ehemalige SEK-Beamte wirft beiden vor, "im Zusammenhang mit den technisch mangelhaften und/oder gar gänzlich für den durchgeführten Schießbetrieb ungeeigneten Schießstätten ihrer gesetzlichen Fürsorge- und Betreiberpflichten nicht nachgekommen" zu sein. Weiter macht der 52-Jährige die beiden dafür verantwortlich, "wiederholt an ihm und weiteren Polizeibeamten Körperverletzungen begangen zu haben mit kurz- und vermeintlich auch längerfristigen Schädigungen". So steht es in der Anzeige.

Der rbb hatte 2015 den Fall über die maroden und viel zu spät geschlossenen Schießstätten der Berliner Polizei öffentlich gemacht. Wegen der nicht funktionierenden Abluftanlagen atmeten vor allem SEK-Beamte und Schießtrainer regelmäßig krebserregenden Schießpulverdampf ein. Ärztlich bescheinigt haben bislang rund 150 Beamte giftige Stoffe verschiedener Art im Körper, die beim Schießen frei gesetzt werden. 40 Prozent der Betroffenen leiden an bronchialen Erkrankungen, stellte die Charité fest.