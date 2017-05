Video: rbb-Abendschau | 07.05.2017 | B. Hermel/ I. Marx

Neuer Dämpfer bei Wahl in Schleswig-Holstein - Berliner SPD hofft auf besseres Wetter

07.05.17 | 21:37 Uhr

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist die SPD-geführte Regierung abgewählt worden - die CDU wurde stärkste Kraft. Berlins Regierender Bürgermeister Müller hofft, dass es bei der NRW-Wahl in einer Woche besser läuft für die Sozialdemokraten.



Nach der Niederlage der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat der Berliner SPD-Vorsitzende und Regierende Bürgermeister Michael Müller am Sonntag von einem "bitteren Ergebnis" gesprochen. Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen äußerte Müller die Hoffnung, dass sich die dunklen Wolken über den Sozialdemokraten bis dahin gelichtet haben. "Die ganze SPD wird jetzt im Schlussspurt an der Seite von Hannelore Kraft und ihrer SPD für ein gutes Ergebnis nächste Woche in NRW kämpfen", sagte er.



Die SPD von Ministerpräsident Torsten Albig hat laut ARD-Hochrechnung (Stand 20.45 Uhr) zufolge 3,6 Prozentpunkte verloren - sie erreicht 26,8 Prozent. Damit kassierten die Sozialdemokraten nach der Wahl im Saarland bereits die zweite Niederlage im Superwahljahr 2017. Am nächsten Sonntag sind die Bürger im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen zur Wahl aufgerufen. Umfragen sehen die SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und die CDU von Herausforderer Armin Laschet gleichauf.



CDU stärkste Kraft

Einen Erfolg verbuchte bei der Wahl in Schleswig-Holstein hingegen die bisher oppositionelle CDU - sie wurde mit großem Abstand stärkste Kraft und kommt auf 32,5 Prozent. Das ist ein Plus von 1,7 Prozentpunkten. Stefan Evers, Berlins stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender, sprach gegenüber der rbb-Abendschau von einem "tollen Ergebnis". "Und was den Schulz-Zug angeht: Er ist, glaube ich, nicht nur gebremst, sondern fährt komplett in die falsche Richtung", ergänzte Evers.

"Nach der Saarlandwahl ist die Wahl in Schleswig Holstein ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Menschen vom SPD-Kandidaten Schulz nicht blenden lassen", kommentierte der Generalsekretär der Brandenburger CDU, Steven Breetz. "Wir blicken nun gespannt nach Nordrhein-Westfalen und drücken Armin Laschet die Daumen, dass auch dort in einer Woche der Politikwechsel gelingt."



Offen ist, welche Koalition künftig das nördlichste Bundesland regieren wird. Der Wahlsieger, CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther, strebt ein Bündnis mit Grünen und FDP (Jamaika) an. Möglich wäre auch eine große Koalition mit der SPD - im Vorfeld sprachen sich aber Günther und Albig dagegen aus. Auch eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen hätte eine Mehrheit. Für die in den vergangenen fünf Jahren regierende Koalition aus SPD, Grünen und SSW - die Partei der dänischen Minderheit - reicht es nicht mehr.



Drittstärkste Kraft wurden in Schleswig-Holstein die Grünen mit 12,9 Prozent (-03 Prozentpunkte). Die grüne Fraktionsvorsitzende in Berlin, Antje Kapek, sagte dem rbb, jedes Wahlergebnis sei nur eine Momentaufnahme, gute Politik zahle sich aber am Ende aus. Darauf setze sie für die NRW-Wahl.

Sattes Plus für die FDP

Die FDP kommt auf 11,4 Prozent der Stimmen - das ist ein Plus von 3,2 Prozentpunkten. Die Freien Demokraten in Berlin werteten das als großen Erfolg: "Heute darf gefeiert werden, ab morgen werden die Ärmel wieder hochgekrempelt und weitergearbeitet", hieß es von Sebastian Czaja, dem FDP-Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus.



Die AfD erreichte aus dem Stand 5,9 Prozent und ist nun in zwölf von 16 Landtagen vertreten. Die Linke verpasste trotz einem Plus von 1,4 Prozentpunkten den Einzug in den Landtag - sie bekam 3,7 Prozent der Stimmen. Die bislang darin vertretene Piratenpartei (1,2 Prozent) fliegt raus. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) kommt auf 3,4 Prozent - das ist ein Minus von 1,2 Prozentpunkten.